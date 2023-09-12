Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что сейчас их нужно просчитывать и понимать, в какой период времени они будут действовать.
К теме Санкции могут полностью утратить свою эффективность, если немедленно не изменить подход
"Экономические удары Россию могут уничтожить, если они будут руководствоваться логикой холодильника", – сказал Кошель.
Политолог добавил, что на Западе есть определенная паника относительно того, что логика действий в отношении России была "не совсем верна". Так глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что "санкции не сработали". Впрочем, Кошель убежден, что санкции действуют. Однако, вдолгую.
Результативность будет значительно позже,
– подчеркнул политолог.
Как экономически можно уничтожить Россию: смотрите видео
По его мнению, следует всем коллективно работать, чтобы санкции имели значительно большие удары. Речь идет о сотрудничестве с Индией и Латинской Америкой.
"Нужно делать другие шаги, потому что это сложная машина, ее нужно просчитывать. Как это ни парадоксально, холодильник всегда побеждает", – отметил Алексей Кошель.
Так во время распада Советского Союза были прежде всего экономические удары – гиперинфляция и фактически "уничтожение" цен на нефть. Тогда это остановило большую "империю-бензоколонку". Эта логика, добавил политолог, руководствуется достаточно многими людьми.
Санкции против России: главное
- Европейский союз запретил россиянам ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и автомобили. В "черный список" также попала косметика, чемоданы и изделия из кожи и меха.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит сейчас слишком долго санкционную паузу со стороны партнеров. А также слишком активные попытки страны-агрессора обойти санкции. Глава государства подчеркнул, что санкционное наступление мира должно восстановиться.
- Несколько российских олигархов надеялись, что могут добиться того, чтобы с них сняли санкции. Они подали иск в суд ЕС с просьбой снять с них ограничения. Все, мол, потому, что в ограничениях якобы "нет нужды" и они "неправомерны". Впрочем, суд Евросоюза отказался отменять санкции.