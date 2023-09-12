Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что сейчас их нужно просчитывать и понимать, в какой период времени они будут действовать.

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"Экономические удары Россию могут уничтожить, если они будут руководствоваться логикой холодильника", – сказал Кошель.

Политолог добавил, что на Западе есть определенная паника относительно того, что логика действий в отношении России была "не совсем верна". Так глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что "санкции не сработали". Впрочем, Кошель убежден, что санкции действуют. Однако, вдолгую.

Результативность будет значительно позже,

– подчеркнул политолог.

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По его мнению, следует всем коллективно работать, чтобы санкции имели значительно большие удары. Речь идет о сотрудничестве с Индией и Латинской Америкой.

"Нужно делать другие шаги, потому что это сложная машина, ее нужно просчитывать. Как это ни парадоксально, холодильник всегда побеждает", – отметил Алексей Кошель.

Так во время распада Советского Союза были прежде всего экономические удары – гиперинфляция и фактически "уничтожение" цен на нефть. Тогда это остановило большую "империю-бензоколонку". Эта логика, добавил политолог, руководствуется достаточно многими людьми.

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