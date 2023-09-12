О своем переезде Карин Кнайсль рассказала российскому агентству во время посещения Восточного экономического форума. Бывшая глава МИД Австрии объяснила, что перебирается в Санкт-Петербург не просто так.

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Говорит, что по работе

По словам Кнайсль, она перебирается в Санкт-Петербург, чтобы работать в центре GORKI (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Собственно, им бывшая глава министерства и руководит.

Я была соучредительницей центра GORKI и управляю им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург,

– заявила она.

Перед этим жила в деревне

Обратим внимание, что Кнайсль с 2017 по 2019 годы занимала должность главы МИД Австрии. А в этом году летом она жила в Рязанской области.

Бывшая дипломат входила в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть". Она в 2021 году была там независимым директором.

"Роснефть". Она в 2021 году была там независимым директором. А покинула она совет директоров "Роснефти" в мае 2022 года спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Личный ресурс Кнайсль говорит, что родную страну она бросила не просто так. Мол, ей угрожали убийством, а также "фактически запретили" работать в Австрии.

а также "фактически запретили" работать в Австрии. Знаменитой она очнулась в 2018 году. Тогда о ней говорили журналисты, ведь ее свадьбу посетил кремлевский диктатор Владимир Путин. Их сняли во время танца в паре.

Тем временем от Путина отрекся президент Бразилии

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с неоднозначным заявлением. Он отметил, что в случае, если Путин прибудет в Рио-де-Жанейро в 2024 году на саммит G20, его не арестуют. Но очень быстро он дал заднюю.

Я не знаю, арестует ли его суд, Я не знаю, арестует ли его бразильская система правосудия. Это решают суды, а не (бразильское – 24 Канал) правительство или парламент,

– отметил он.

Теперь Лула да Силва имеет в планах "изучить вопросы" Международного уголовного суда.