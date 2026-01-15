"З 10 виживає лише одна": Ольга Сумська розповіла, чим не можна годувати пташок

Акторка Ольга Сумська закликала українців у ці дні сильних морозів підгодовувати пташок. Адже їм важко знайти їжу на землі, скутій снігом і льодом.

Сумська зазначила, що морози лише почалися, а вже є замерзлі птахи, передає 24 Канал із посиланням на пост акторки в інстаграм.

Дивіться також Допоможе звичайний "їжачок": як прогнати мишей із дому на всю зиму без отрути та пасток

Як правильно годувати пташок взимку?

Ольга Сумська навела сумну статистику: з 10 синиць до весни доживає тільки 1 – решта гине не через слабкість, а через голод і холод.

Тому українцям слід підгодовувати пташок, розвісивши на деревах годівнички і насипавши туди їжі.

Що можна давати:

Несолоне насіння соняшника та гарбуза;

Несолоне сало;

Пшоно та інші крупи

Водночас не можна пташок годувати хлібом.

Навіть жменька, раз чи два на тиждень, може врятувати життя. Птахи помирають тихо. Особливо дрібні, їх уже стає все менше у дворах і парках. Будь ласка, подбаймо про них. Поки ще є час. Поки ще є кого чекати весною,

– йдеться у пості акторки.

Сумська піклується про пташок: дивіться відео

Як пише Southern Living, хліб не можна пташкам, бо

Мало поживних речовин – хліб майже не містить білків, жирів, вітамінів та мінералів, які потрібні птахам для життя.

Порожні калорії – якщо птахи наїдаються хлібом, вони не їдять справжню їжу і можуть страждати від недоїдання.

Може пліснявіти – цвіль на хлібі робить птахів хворими.

Привертає шкідників – хліб може залучати мишей, щурів, єнотів та інших небажаних тварин.

Заважає молодим птахам навчитися шукати природну їжу – особливо це важливо для каченят і пташенят.

До слова, годівницю слід вішати так, щоб птахи могли їсти безпечно: на відстані 1 – 9 метрів від вікна. Ставте поруч свіжу воду – птахам потрібна вода не менше, ніж корм.

Зауважте, що птахи бачать відблиски на вікнах і можуть врізатися у скло. Тому використовуйте наклейки, плівку або сітку зовні, щоб зменшити ризик.