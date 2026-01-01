Ніколи так не робіть: чому не можна виливати алкоголь з келихів у раковину
- Експерти застерігають від виливання вершкових і яєчних лікерів у раковину, оскільки це може призвести до засмічення труб.
- Якщо алкоголь з молочними компонентами потрапив у раковину, слід увімкнути гарячу воду та додати рідину для миття посуду, уникаючи холодної води та агресивних засобів для прочищення.
Після завершення застілля чимало господинь та господарів замислюються, куди можна виливати залишки алкоголю. І раковина для цього не найкраще місце. Фахівці попереджають – у деяких випадках це може обернутися серйозними проблемами.
Фахівець із труб і дренажних систем Анкіт Сехгал пояснив виданню Express, чи може алкоголь пошкодити труби, передає 24 Канал.
Який алкоголь не можна виливати у раковину?
За його словами, кількість екстрених викликів різко зростає через неправильну утилізацію відходів, зокрема звичку виливати алкогольні напої у злив. Одними з найнебезпечніших для труб експерт назвав:
- вершкові лікери, зокрема Baileys,
- а також яєчні лікери.
До списку "винуватців" засмічень також часто потрапляють залишки підлив, жирів і соусів. За словами Сехгала, поширена помилка полягає в тому, що люди вважають: якщо напій рідкий, його можна без проблем вилити в раковину. Насправді сантехніка працює інакше.
Напої на основі вершків і кулінарні жири поводяться зовсім не так, як вода. Потрапляючи в труби, вони охолоджуються, прилипають до стінок і з часом накопичуються, утворюючи засмічення,
– пояснює експерт.
Як пише OKC, алкогольні напої з молочними компонентами належать до так званої категорії FOG (fats, oils, grease — жири, олії та мастила). Такі речовини не змиваються водою, а поступово звужують просвіт труб, поки вода перестає нормально проходити.
Який алкоголь не можна виливати у раковину / Фото Unsplash
Що робити, якщо алкоголь уже вилили?
Якщо жир або вершковий алкоголь все ж потрапив у раковину, Анкіт Сехгал радить діяти негайно:
- увімкнути гарячу воду,
- додати рідину для миття посуду, щоб допомогти розщепити жири.
Він застерігає від використання холодної води та агресивних хімічних засобів для прочищення труб – це може лише погіршити ситуацію або пошкодити сантехніку.
Як очистити злив всередині?
- Для очищення зливу раковини потрібна викрутка. Після розкручування треба вимити частини під проточною водою.
- Під час очищення зливу рекомендується використовувати мийні засоби для забитих труб.