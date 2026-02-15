Укр Рус
15 лютого, 14:25
3

Ці 6 звичних речей у домі "тихо" забруднюють повітря

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Кухня, системи опалення, засоби для прибирання, волога техніка, свічки та освіжувачі повітря є основними джерелами забруднення повітря в домі.
  • Експерти рекомендують використовувати витяжки, регулярно чистити фільтри систем опалення, обирати засоби без запаху, уникати диму та використовувати очищувачі повітря.

Повітря у вашому домі може бути у 5 разів більш забрудненим, ніж на вулиці. Взимку ситуація ще гірше. Через зачинені вікна та роботу опалення приміщення погано провітрюються, а бруд накопичується.

Експерти з якості повітря назвали основні джерела проблеми, пише CNET.

Які речі вдома найбільше псують повітря?

Приготування їжі (особливо газові плити)

Кухня – головне джерело забруднення повітря в домі. Під час готування на сильному вогні, особливо на газі, виділяються дрібні частинки (PM2.5), які потрапляють у легені. Тому слід використовувати витяжку з відведенням повітря назовні.

Системи опалення та кондиціювання (HVAC)

Брудні фільтри й погане обслуговування можуть сприяти поширенню пилу і плісняви по всьому дому. Експерти рекомендують обслуговувати систему двічі на рік і регулярно міняти фільтри. 

Засоби для прибирання

Багато мийних засобів містять леткі органічні сполуки (VOC), які можуть викликати нудоту, головний біль та проблеми з диханням.

Варто обирати засоби без запаху або з мінімальною кількістю ароматизаторів / Фото Cnet

Волога техніка

Пральні машини, душові, холодильники з льодогенераторами можуть накопичувати плісняву. Тому треба регулярно мити та просушувати ці прилади.

Свічки та пахощі

Будь-що, що виділяє дим, погіршує якість повітря. Навіть ароматичні свічки створюють дрібні частинки в повітрі.

Освіжувачі повітря та ефірні олії

Вони лише маскують запахи, але можуть додатково забруднювати повітря. До того ж деякі ароматизатори можуть бути небезпечними для домашніх тварин. Альтернативою можуть стати очищувач повітря або засоби з содою чи активованим вугіллям. 

The Times of India розповідає, як покращити повітря в домі:

  • Провітрювати приміщення та використовувати витяжку під час готування.

  • Вибирати індукційні або електричні плити.

  • Використовувати м'які або малопахучі миючі засоби.

  • Регулярно прибирати пил вологою тканиною та чистити вологі прилади.

  • Використовувати очищувачі повітря з HEPA-фільтрами, особливо у містах із забрудненням.

Які побутові прилади шкідливі для здоров'я?

  • Корейські науковці виявили, що побутові прилади, такі як тостери й фени, викидають трильйони ультрадрібних частинок, які можуть проникати глибоко в легені.

  • Дослідження показало, що конструкція приладів впливає на рівень забруднення, а важкі метали, що містяться в частинках, підвищують ризик цитотоксичності та запалення.