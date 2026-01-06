Килим на стіні повертається: чому дизайнери більше не сміються з цього тренду
- Килими на стінах повертаються в моду через їхню теплоізоляційну та звукоізоляційну функції, а також здатність захищати стіни від забруднень.
- Сучасні килими можуть бути стильним елементом інтер'єру, якщо вибирати моделі нейтральних кольорів, які поєднують практичну та декоративну функції.
Ще донедавна килим на стіні вважали пережитком минулого та символом радянських інтер'єрів. Утім сьогодні дизайнери та власники квартир дедалі частіше переглядають це ставлення.
Виявляється, килим може бути не лише декоративним акцентом, а й цілком практичним рішенням для сучасного житла. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Kunstplaza.
У минулому килими асоціювалися з дефіцитом матеріалів, тісними квартирами та обмеженим вибором декору. Нині ж ідеться не про масивні орнаменти з минулих десятиліть, а про функціональний текстиль, який органічно вписується навіть у мінімалістичні інтер'єри.
Чому килими на стінах знов у моді?
Тепло – одна з ключових причин повернення килимів на стіни. У квартирах із зовнішніми стінами навіть ефективне опалення не завжди рятує від холоду. Килим працює як додатковий теплоізоляційний шар, зменшуючи тепловтрати й створюючи відчуття затишку. Він також позбавляє неприємного відчуття холоду, особливо в зоні ліжка чи дивана.
Ще одна важлива перевага – зниження шуму. У панельних і цегляних будинках часто чути сусідів, ліфт або сторонні звуки з-за стіни. Килим частково поглинає звук, зменшує відлуння і робить акустику приміщення м'якшою. Хоч це й не повна шумоізоляція, різниця відчутна.
Крім того, килим виконує функцію захисту стін. Поверхні біля ліжка, дивана чи робочого столу швидко забруднюються й зношуються. Текстиль на стіні допомагає зберегти їх у гарному стані, адже килим легше почистити або замінити, ніж робити ремонт.
Чи можуть килими на стінах виглядати гарно?
Як пише House Beautiful, сучасні килими на стінах – це не обов'язково великі яскраві полотна. Дизайнери радять звертати увагу на лаконічні моделі нейтральних кольорів, які виконують практичну функцію та водночас додають інтер'єру стилю. Фахівці закликають не сприймати килим як архаїчний елемент.
У сучасному виконанні він може стати не лише корисним доповненням, а й справжньою родзинкою оселі — і, можливо, початком нової дизайнерської тенденції.
Килими на стінах у сучасному інтер'єрі / Фото Pinterest
Як захистити килим від вицвітання на сонці?
- Раніше ми радили використовувати штори, жалюзі або тонувальні плівки для захисту килима від сонячного вицвітання.
- Додавайте декоративні килимки поверх основного покриття та регулярно чистьте килим для довговічності.