Дизайнери назвали 5 найгірших кольорів фарби для вітальні

Щоб вітальня була водночас затишною й елегантною, важливо правильно підібрати колір стін. Надто холодні відтінки роблять простір дискомфортним, надто нудні – одноманітним, а занадто яскраві створюють напружену атмосферу.

Дизайнери назвали 5 кольорів, які ніколи не слід використовувати у вітальні, передає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

Які кольори не підходять для вітальні?

Сірий

Сірий колись був надзвичайно популярним, але зараз рідко підходить для вітальні. Йому бракує характеру й яскравості, він робить простір монотонним і пласким. Цей колір дуже часто використовували, і тепер він здається застарілим.

Експерти радять замінити сірий на теплі нейтральні або насичені відтінки: кремово-бежевий, теплі сині та зелені, карамельні коричневі або глибокі, насичені дорогоцінні кольори.

Білий

Білий може зробити простір чистим і стильним, але неправильно підібраний відтінок створює холодну, стерильну атмосферу. Особливо варто уникати білого з холодними, сіро-блакитними відтінками. Краще надати перевагу кремових чи бежевим відтінкам. Вони нададуть відчуття затишку.

Лимонно-жовтий

Жовті акценти – це добре, але повністю лимонна вітальня видається застарілою та надто яскравою. Такий колір у великій кількості стомлює. Краще замінити його на теплі відтінки: охру, гірчичний, примулу, медовий або старе золото.

Від лимонної вітальні краще відмовитися / Фото EMI

Помаранчевий

Темні й складні помаранчеві відтінки можуть бути елегантними. Водночас "гарбузовий", або колір "конусу дорожнього руху" або апельсину є зарізкими. Справжній помаранчевий може перевантажувати простір. Якщо подобається цей колір, обирайте рудий, темно-помаранчевий або помаранчевий із рожевим підтоном – кораловий, лососевий чи абрикосовий.

Яскраві та неонові кольори

Неоново-рожевий, яскраво-бірюзовий, лаймовий – усі ці відтінки надто різкі для вітальні.

Вітальня – це місце для відпочинку, а такі тони створюють зайве напруження. В інтер'єрі їх можна використовувати як акцент у дрібних деталях – але не як основний колір стін. Дизайнери пропонують натомість використовувати оливковий, теплий сірий, кремово-білий чи приглушений рожевий.

Яскраві відтінки – не найкращий вибір для вітальні / Фото Courtneys World

Які кольори вітальні будуть популярні у 2026 році?

Видання Real Simple назвало 6 кольорів, які будуть модними наступного року:

Насичений вугільний відтінок із драматичною глибиною . Він підкреслює форму, матеріали та деталі, але в природному світлі проявляє теплі нотки. Підходить для стін, плінтусів, меблів або акцентів.

. Він підкреслює форму, матеріали та деталі, але в природному світлі проявляє теплі нотки. Підходить для стін, плінтусів, меблів або акцентів. Холодний синьо-сірий , який не перевантажує кімнату, але додає характер. Створює затишок і легкість, підходить для тих, хто відходить від чисто білих стін.

, який не перевантажує кімнату, але додає характер. Створює затишок і легкість, підходить для тих, хто відходить від чисто білих стін. Теплий відтінок білого , який робить простір затишним і приємним. Є класичним і ніколи не вийде з моди.

, який робить простір затишним і приємним. Є класичним і ніколи не вийде з моди. Нейтральний, теплий сірий з піщаними нотками . Класичний, універсальний, додає простору глибини та затишку.

. Класичний, універсальний, додає простору глибини та затишку. Персиковий із ніжними рожевими нотками . Створює приємне тло для текстур, візерунків і глибоких акцентів, добре поєднується з антикварними меблями.

. Створює приємне тло для текстур, візерунків і глибоких акцентів, добре поєднується з антикварними меблями. Насичений теплий коричневий з легкими вугільними нотками. Адаптується до світла, додає простору глибини та інтимності, підкреслює текстури та архітектурні деталі.

Які кольори стануть головними трендами у 2026 році?

Експерти з інтер'єрного дизайну прогнозують, що класичні білі кухні вийдуть з моди до 2026 року. Ніжний персиковий та теракотовий кольори стануть популярними для створення затишної та сучасної атмосфери на кухні.