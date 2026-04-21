Ламінат відходить у минуле: за який покриттям тепер полюють українці

Ще кілька років тому ламінат був майже безальтернативним варіантом для підлоги. Однак сьогодні ситуація кардинально змінилася.

Експерти видання House Beautiful назвали нового фаворита, який дедалі частіше з'являється в українських квартирах.

Чому вподобання змінюються?

Фахівці пояснюють: сучасний вініл суттєво відрізняється від дешевих варіантів минулого. Нові технології дозволяють максимально точно імітувати дерево або камінь, зберігаючи при цьому високу практичність. На цьому фоні ламінат поступово здає позиції – передусім через свою чутливість до вологи та механічних пошкоджень.

У чому перевага вінілу?

Експерти Southern Living виділяють кілька причин, чому саме вініл стає дедалі популярнішим:

Комфорт у щоденному використанні

Вініл м'якший і тепліший на дотик, не створює ефекту "холодної підлоги" і добре поєднується з системами підігріву.

Стійкість до вологи

На відміну від ламінату, вініл не боїться води, тому його активно використовують у кухнях, коридорах і навіть ванних кімнатах.

Витривалість

Подряпини, удари чи падіння предметів не є критичними для якісного покриття, що особливо важливо у повсякденному житті.

Естетика

Сучасний вініл може виглядати як дорогий паркет, але коштує дешевше, що дозволяє створити стильний інтер'єр без значних витрат.

Простий монтаж

Більшість покриттів мають замкову систему, що дозволяє швидко укласти підлогу без складних робіт.



Вініл м'якший і тепліший на дотик / Фото Unsplash

Де вініл використовують найчастіше?

Найкраще вініл показує себе у зонах із підвищеним навантаженням – кухнях, передпокоях і дитячих кімнатах. Саме там важлива стійкість до вологи та механічних впливів. Водночас його все частіше використовують і у вітальнях як доступну альтернативу паркету – без втрати візуального ефекту.

Попри популярність, вініл не є універсальним рішенням. Експерти радять обережно використовувати його:

у неопалюваних приміщеннях без спеціальних морозостійких варіантів;

у кімнатах із постійним прямим сонячним світлом – дешеві моделі можуть втрачати колір.

Цікаво! Кварц-вініл також є популярною альтернативою завдяки міцності, вологостійкості і широкому вибору текстур.

Дизайнери називають вініл одним із головних трендів найближчих років. Причина – поєднання практичності, естетики та доступної ціни. Саме тому все більше українців під час ремонту обирають нові матеріали, які ще кілька років тому здавалися нетиповими.