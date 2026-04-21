Ламінат відходить у минуле: за який покриттям тепер полюють українці
- Ламінат поступається вінілу через чутливість до вологи та механічних пошкоджень, тоді як вініл більш стійкий і практичний.
- Сучасний вініл імітує дерево або камінь, комфортний у використанні, стійкий до вологи, витривалий, естетичний і простий у монтажі.
Ще кілька років тому ламінат був майже безальтернативним варіантом для підлоги. Однак сьогодні ситуація кардинально змінилася.
Експерти видання House Beautiful назвали нового фаворита, який дедалі частіше з'являється в українських квартирах.
Дивіться також Все більше людей проти: що не так із натяжними стелями і чому вони зникають з квартир
Чому вподобання змінюються?
Фахівці пояснюють: сучасний вініл суттєво відрізняється від дешевих варіантів минулого. Нові технології дозволяють максимально точно імітувати дерево або камінь, зберігаючи при цьому високу практичність. На цьому фоні ламінат поступово здає позиції – передусім через свою чутливість до вологи та механічних пошкоджень.
У чому перевага вінілу?
Експерти Southern Living виділяють кілька причин, чому саме вініл стає дедалі популярнішим:
- Комфорт у щоденному використанні
Вініл м'якший і тепліший на дотик, не створює ефекту "холодної підлоги" і добре поєднується з системами підігріву.
- Стійкість до вологи
На відміну від ламінату, вініл не боїться води, тому його активно використовують у кухнях, коридорах і навіть ванних кімнатах.
- Витривалість
Подряпини, удари чи падіння предметів не є критичними для якісного покриття, що особливо важливо у повсякденному житті.
- Естетика
Сучасний вініл може виглядати як дорогий паркет, але коштує дешевше, що дозволяє створити стильний інтер'єр без значних витрат.
- Простий монтаж
Більшість покриттів мають замкову систему, що дозволяє швидко укласти підлогу без складних робіт.
Вініл м'якший і тепліший на дотик / Фото Unsplash
Де вініл використовують найчастіше?
Найкраще вініл показує себе у зонах із підвищеним навантаженням – кухнях, передпокоях і дитячих кімнатах. Саме там важлива стійкість до вологи та механічних впливів. Водночас його все частіше використовують і у вітальнях як доступну альтернативу паркету – без втрати візуального ефекту.
Попри популярність, вініл не є універсальним рішенням. Експерти радять обережно використовувати його:
- у неопалюваних приміщеннях без спеціальних морозостійких варіантів;
- у кімнатах із постійним прямим сонячним світлом – дешеві моделі можуть втрачати колір.
Цікаво! Кварц-вініл також є популярною альтернативою завдяки міцності, вологостійкості і широкому вибору текстур.
Дизайнери називають вініл одним із головних трендів найближчих років. Причина – поєднання практичності, естетики та доступної ціни. Саме тому все більше українців під час ремонту обирають нові матеріали, які ще кілька років тому здавалися нетиповими.