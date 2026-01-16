Доведеться кликати сантехніка: який наповнювач для котячого туалету не можна змивати в унітаз

Багато власників котів звикли змивати використовуваний наповнювач у туалет, але не всі типи безпечні для каналізації, особливо в холодну пору року. Експерти попереджають: неправильний вибір може призвести до засмічення труб та неприємних сюрпризів у зимовий період.

Який наповнювач для котячого туалету не можна змивати в унітаз – розкаже 24 Канал з посиланням на centralna.vet.

Чому небезпечно змивати наповнювач в унітаз?

Під час холодів вода у трубах може замерзати, а деякі види наповнювачів розбухають, утворюючи щільні грудки. Це серйозно підвищує ризик засмічення каналізації.

Які наповнювачі не можна змивати?

Видання IERE не радить змивати в унітаз:

Бентонітові (глиняні) гранули – вони сильно розбухають і утворюють тверді грудки.

Силікагелеві кристали – не розчиняються у воді і можуть забити труби. Деякі деревні гранули з добавками – при контакті з водою можуть розшаровуватися та закупорювати каналізацію.

Натомість сантехніки радять:

Викидати використаний наповнювач у смітник. Використовувати біорозкладні наповнювачі, які дозволені для змивання (але уважно читайте інструкцію виробника). Для зимового періоду краще взагалі утриматися від змивання навіть безпечних наповнювачів, щоб уникнути замерзання труб.

Власники котів повинні пам'ятати: навіть якщо наповнювач рекламують як змивний, зима може зробити будь-який вид небезпечним для труб.



Краще викидати котячі наповнювачі в унітаз / Фото Unsplash

Що не можна змивати в унітаз?

Сантехніки застерігають, що не можна змивати в унітаз:

серветки,

паперові рушники,

жіночі гігієнічні товари,

зубну нитку та будь-які предмети, які не розкладаються, оскільки це може забити каналізацію.

Усе, що не є продуктами життєдіяльності або туалетним папером, не слід змивати в унітаз, включаючи медичні препарати, кулінарний жир, недопалки, побутову хімію, фарби, ватні диски та палички.