Дім Затишний дім Покладіть 4 чайні пакети у взуття на ніч – на ранок вас чекатиме сюрприз
29 березня, 14:25
Покладіть 4 чайні пакети у взуття на ніч – на ранок вас чекатиме сюрприз

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Чайні пакети з танінами можуть поглинати вологу, знищувати бактерії та нейтралізувати запах у взутті.
  • Можна використовувати висушені чайні пакетики, залишаючи їх у взутті на ніч.

Не поспішайте викидати використані чайні пакетики. Вони ще можуть стати у пригоді.

У теплу погоду ноги пітніють частіше. Як наслідок – у взутті накопичується волога, через що розмножуються бактерії, які викликають неприємний запах. Позбутися його якраз допоможуть чайні пакети. Про це пишуть "Добрі новини".

Як чайні пакети заберуть неприємний запах зі взуття?

У складі чаю є природні речовини (таніни), які поглинають вологу, частково знищують бактерії та нейтралізують запах. Тобто вони діють як натуральний "дезодорант" для взуття.

Перед тим, як покласти використані пакетики у взуття, обов'язково добре висушіть їх. 

Потім покладіть у взуття вставте по 2 – 3 пакетики в кожен черевик і рівномірно розподіліть всередині. У середньому потрібно 4 – 6 пакетиків на пару.

Залиште їх у взутті на щонайменше на 6 – 8 годин, а краще – на всю ніч.

На ранок запах зі взуття зникне, і воно стає сухішим. Якщо запах не зник, то повторіть процедуру кілька ночей поспіль.

Покладіть висушені чайні пакети у взуття на ніч / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Не використовуйте вологі пакетики – це може викликати ще більше бактерій і навіть плісняву

Які ще є способи усунути запах зі взуття?

Як пише The Spruce, неприємний запах у взутті – поширена проблема, особливо якщо воно вологе і погано провітрюється. 

Найкраще рішення – випрати і добре висушити взуття, але це підходить не для всіх матеріалів. 

Є прості способи позбутися запаху:

  • провітрювати і сушити взуття на повітрі;

  • обробити всередині розчином оцту з водою;

  • насипати соду і залишити на ніч;

  • додати кілька крапель ефірної олії або покласти трави;

  • використати спеціальні дезодоранти для взуття;

  • покласти всередину шматок мила, цитрусову шкірку або серветки для сушарки;

  • протерти спиртом.

Іноді, щоб повністю прибрати запах, потрібно поєднати кілька способів.

Як просто очистити ручки плити?

  • Під час готування ручки плити швидко брудняться жиром і пилом та стають липкими. 

  • Але знімати їх не обов'язково – є простий спосіб очищення за кілька хвилин. 

  • Змішайте соду, оцет, трохи засобу для миття посуду і теплу воду – утвориться піна, яка добре розчиняє жир. 

  • Нанесіть її на ручки, зачекайте 2 – 3 хвилини й протріть губкою. 

  • Для важкодоступних місць використовуйте зубну щітку або ватні палички – вони допоможуть прибрати бруд у щілинах.