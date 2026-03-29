Покладіть 4 чайні пакети у взуття на ніч – на ранок вас чекатиме сюрприз
- Чайні пакети з танінами можуть поглинати вологу, знищувати бактерії та нейтралізувати запах у взутті.
- Можна використовувати висушені чайні пакетики, залишаючи їх у взутті на ніч.
Не поспішайте викидати використані чайні пакетики. Вони ще можуть стати у пригоді.
У теплу погоду ноги пітніють частіше. Як наслідок – у взутті накопичується волога, через що розмножуються бактерії, які викликають неприємний запах. Позбутися його якраз допоможуть чайні пакети. Про це пишуть "Добрі новини".
Як чайні пакети заберуть неприємний запах зі взуття?
У складі чаю є природні речовини (таніни), які поглинають вологу, частково знищують бактерії та нейтралізують запах. Тобто вони діють як натуральний "дезодорант" для взуття.
Перед тим, як покласти використані пакетики у взуття, обов'язково добре висушіть їх.
Потім покладіть у взуття вставте по 2 – 3 пакетики в кожен черевик і рівномірно розподіліть всередині. У середньому потрібно 4 – 6 пакетиків на пару.
Залиште їх у взутті на щонайменше на 6 – 8 годин, а краще – на всю ніч.
На ранок запах зі взуття зникне, і воно стає сухішим. Якщо запах не зник, то повторіть процедуру кілька ночей поспіль.
Покладіть висушені чайні пакети у взуття на ніч / Фото Pinterest
Зверніть увагу! Не використовуйте вологі пакетики – це може викликати ще більше бактерій і навіть плісняву
Які ще є способи усунути запах зі взуття?
Як пише The Spruce, неприємний запах у взутті – поширена проблема, особливо якщо воно вологе і погано провітрюється.
Найкраще рішення – випрати і добре висушити взуття, але це підходить не для всіх матеріалів.
Є прості способи позбутися запаху:
провітрювати і сушити взуття на повітрі;
обробити всередині розчином оцту з водою;
насипати соду і залишити на ніч;
додати кілька крапель ефірної олії або покласти трави;
використати спеціальні дезодоранти для взуття;
покласти всередину шматок мила, цитрусову шкірку або серветки для сушарки;
протерти спиртом.
Іноді, щоб повністю прибрати запах, потрібно поєднати кілька способів.
Як просто очистити ручки плити?
Під час готування ручки плити швидко брудняться жиром і пилом та стають липкими.
Але знімати їх не обов'язково – є простий спосіб очищення за кілька хвилин.
Змішайте соду, оцет, трохи засобу для миття посуду і теплу воду – утвориться піна, яка добре розчиняє жир.
Нанесіть її на ручки, зачекайте 2 – 3 хвилини й протріть губкою.
Для важкодоступних місць використовуйте зубну щітку або ватні палички – вони допоможуть прибрати бруд у щілинах.