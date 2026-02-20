Як продовжити життя бойлера: проста процедура, яку ігнорують 9 з 10 людей

Гарячий душ, чистий посуд та комфорт у побуті неможливі без одного, здавалося б, скромного приладу – бойлера. Він щодня забезпечує гарячу воду для душу, миття рук, прання та кухні. Експерти наголошують: регулярне промивання бойлера може зекономити гроші, продовжити його термін служби та уникнути несподіваних поломок.

Це підтверджує видання Martha Stewart.

Чому важливо промивати бойлер?

З часом у водонагрівачі накопичуються мінерали та осад, які містяться у воді. Вони осідають на дні бака та створюють проблеми:

бойлер повільніше нагріває воду;

споживає більше електроенергії чи газу;

працює з підвищеним навантаженням;

швидше зношується і може вийти з ладу.

Регулярне промивання допомагає підтримувати стабільну температуру води та зменшити витрати на комунальні послуги.

Як часто потрібно промивати?

Бойлери з баком (електричні або газові) – щорічно. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у відключенні живлення.

(електричні або газові) – щорічно. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у відключенні живлення. Проточні водонагрівачі – бака немає, тому їх очищають спеціальним обладнанням та розчинами, зазвичай викликаючи фахівця.



Навіщо промивати бойлер / Фото Pinterest

Як промити бойлер самостійно?

Як пише Ecoenergy Improvement, потрібно:

Вимкніть бойлер і дайте йому охолонути. Відкрийте кран з гарячою водою, щоб знизити тиск. Під'єднайте садовий шланг до зливного клапана внизу бойлера. Спрямуйте шланг у каналізацію, ємність або злив. Відкрийте клапан і злийте всю воду з осадом. Пропустіть холодну воду на кілька хвилин, щоб змити залишки осаду. Закрийте клапан, від'єднайте шланг і дочекайтеся, поки бак повністю наповниться. Лише після цього увімкніть живлення або газ.

Якщо вода під час зливу мутна або з піском – це нормально. Саме так виглядає осад, який заважав бойлеру ефективно працювати.

Коли краще не робити це самостійно?

Не експериментуйте, якщо:

бойлер старий або давно не обслуговувався;

ви не знаєте, як правильно вимкнути газ чи електрику;

прилад протікає або вода іржава;

зливний клапан не відкривається або заклинив.

У таких випадках виклик фахівця буде безпечнішим і дешевшим, ніж усунення серйозних поломок.

