Укр Рус
Дім Затишний дім Як продовжити життя бойлера: проста процедура, яку ігнорують 9 з 10 людей
20 лютого, 11:17
3

Як продовжити життя бойлера: проста процедура, яку ігнорують 9 з 10 людей

Альона Гогунська
Основні тези
  • Регулярне промивання бойлера допомагає зекономити гроші, продовжити термін його служби та уникнути поломок, зокрема через накопичення мінералів і осаду.
  • Бойлери з баком слід промивати щорічно, а для проточних водонагрівачів необхідно викликати фахівця для очищення спеціальним обладнанням.

Гарячий душ, чистий посуд та комфорт у побуті неможливі без одного, здавалося б, скромного приладу – бойлера. Він щодня забезпечує гарячу воду для душу, миття рук, прання та кухні. Експерти наголошують: регулярне промивання бойлера може зекономити гроші, продовжити його термін служби та уникнути несподіваних поломок.

Це підтверджує видання Martha Stewart. 

Дивіться також Названо 3 пристрої, які не варто висмикувати з розетки після використання 

Чому важливо промивати бойлер?

З часом у водонагрівачі накопичуються мінерали та осад, які містяться у воді. Вони осідають на дні бака та створюють проблеми: 

  • бойлер повільніше нагріває воду;
  • споживає більше електроенергії чи газу;
  • працює з підвищеним навантаженням;
  • швидше зношується і може вийти з ладу. 

Регулярне промивання допомагає підтримувати стабільну температуру води та зменшити витрати на комунальні послуги. 

Як часто потрібно промивати?

  • Бойлери з баком (електричні або газові) – щорічно. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у відключенні живлення.
  • Проточні водонагрівачі – бака немає, тому їх очищають спеціальним обладнанням та розчинами, зазвичай викликаючи фахівця. 


Навіщо промивати бойлер / Фото Pinterest

Як промити бойлер самостійно?

Як пише Ecoenergy Improvement, потрібно:

  1. Вимкніть бойлер і дайте йому охолонути.
  2. Відкрийте кран з гарячою водою, щоб знизити тиск.
  3. Під'єднайте садовий шланг до зливного клапана внизу бойлера.
  4. Спрямуйте шланг у каналізацію, ємність або злив.
  5. Відкрийте клапан і злийте всю воду з осадом.
  6. Пропустіть холодну воду на кілька хвилин, щоб змити залишки осаду.
  7. Закрийте клапан, від'єднайте шланг і дочекайтеся, поки бак повністю наповниться.
  8. Лише після цього увімкніть живлення або газ. 

Якщо вода під час зливу мутна або з піском – це нормально. Саме так виглядає осад, який заважав бойлеру ефективно працювати. 

Коли краще не робити це самостійно?

Не експериментуйте, якщо: 

  • бойлер старий або давно не обслуговувався;
  • ви не знаєте, як правильно вимкнути газ чи електрику;
  • прилад протікає або вода іржава;
  • зливний клапан не відкривається або заклинив. 

У таких випадках виклик фахівця буде безпечнішим і дешевшим, ніж усунення серйозних поломок.

Чому тече бойлер?

  • Протікання бойлера – досить поширена проблема, яка може призвести до серйозних наслідків, якщо її ігнорувати. Основними причинами протікання є надмірний тиск у баку, знос ущільнювачів, корозія бака та механічні пошкодження.
  • Якщо тиск води у системі занадто високий або неправильно працює запобіжний клапан, вода може виходити через з'єднання або навіть безпосередньо з бака, що підвищує навантаження на всі деталі бойлера і може призвести до раптового прориву.
  • З часом гумові прокладки висихають, тріскаються або деформуються, що створює мікропошкодження, через які починає підтікати вода.
  • Старі бойлери або прилади, що працюють у воді з високим вмістом мінералів, схильні до корозії, яка руйнує метал бака зсередини і може призвести до протікань або виходу приладу з ладу. 