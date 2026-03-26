Що зробити, якщо хочете заощадити на ремонті у 2026 році
- У 2026 році для економії на ремонті рекомендується обирати натяжні стелі, прості плінтуси та вінілові покриття замість дорогих матеріалів.
- Килимова плитка стає популярною в 2026 році завдяки своїй модульності, комфорту і практичності, замінюючи холодні покриття.
У 2026 році ремонт житла залишається дорогим задоволенням, тому дедалі більше українців шукають способи оптимізувати витрати без шкоди для комфорту та естетики. Дизайнери зазначають: головний секрет економії – не відмова від якості, а грамотний вибір матеріалів і рішень.
Секретами поділилися на сторінці @gotovo.remontt у тіктоці.
Як зменшити бюджет ремонту без критичних компромісів?
- Натяжна стеля замість складних конструкцій
Один із найпростіших способів заощадити – відмовитися від багаторівневих гіпсокартонних конструкцій. Натяжна стеля:
- встановлюється швидко,
- коштує дешевше,
- не потребує додаткового вирівнювання.
До того ж сучасні варіанти виглядають мінімалістично і добре вписуються в будь-який інтер'єр.
- Простий плінтус замість прихованого монтажу
Тренд на "невидимі" плінтуси з прихованим монтажем виглядає стильно, але значно збільшує бюджет ремонту. Альтернатива – звичайний алюмінієвий плінтус:
- дешевший у встановленні,
- не потребує складних робіт,
- добре поєднується з сучасним дизайном.
Це рішення дозволяє зекономити без втрати візуальної якості.
Що зробити, якщо хочете заощадити на ремонті: дивіться відео
- Замість паркету – сучасний вініл
Натуральний паркет і паркетна дошка залишаються дорогими варіантами, які суттєво впливають на загальний бюджет. Натомість вінілове покриття:
- значно доступніше,
- стійке до вологи та подряпин,
- просте в догляді.
Сучасний вініл часто майже не відрізняється від натурального дерева на вигляд, тому це популярна альтернатива у бюджетних ремонтах.
- Не переплачувати за плитку та сантехніку
Ванна кімната традиційно "з'їдає" значну частину бюджету. Щоб заощадити:
- не обирайте найдорожчу плитку,
- комбінуйте базові колекції з акцентними елементами,
- обирайте сантехніку середнього сегмента.
У більшості випадків різниця в ціні не означає суттєвої різниці в якості або довговічності.
Експерти HELLO! magazine радять робити ремонт самостійно там, де це мождиво. Завдяки цьому вдасться заощадити чимало грошей, а доступні покрокові інструкції з YouTube допоможуть зробити все правильно.
Який несподіваний тип підлоги став головним трендом 2026 року?
- У 2026 році дизайн інтер'єру робить несподіваний поворот – у моду повертається килимове покриття, але вже в сучасному форматі. Йдеться про килимову плитку, яка стрімко набирає популярності не лише в офісах, а й у житлових інтер'єрах.
- Причина проста: вона поєднує комфорт, практичність і доступність. На відміну від холодних покриттів, таких як плитка чи ламінат, килимова плитка створює відчуття тепла під ногами та значно покращує акустику в приміщенні, зменшуючи шум і відлуння. Ще одна ключова перевага – її модульність.
- Килимова плитка складається з окремих елементів, які легко замінити у разі пошкодження або забруднення, не змінюючи все покриття. Більшість сучасних варіантів мають захисний шар від бруду та вологи, що робить їх практичними навіть для кухонь чи коридорів.