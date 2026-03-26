Що зробити, якщо хочете заощадити на ремонті у 2026 році

У 2026 році ремонт житла залишається дорогим задоволенням, тому дедалі більше українців шукають способи оптимізувати витрати без шкоди для комфорту та естетики. Дизайнери зазначають: головний секрет економії – не відмова від якості, а грамотний вибір матеріалів і рішень.

Як зменшити бюджет ремонту без критичних компромісів?

Натяжна стеля замість складних конструкцій

Один із найпростіших способів заощадити – відмовитися від багаторівневих гіпсокартонних конструкцій. Натяжна стеля:

встановлюється швидко,

коштує дешевше,

не потребує додаткового вирівнювання.

До того ж сучасні варіанти виглядають мінімалістично і добре вписуються в будь-який інтер'єр.

Простий плінтус замість прихованого монтажу

Тренд на "невидимі" плінтуси з прихованим монтажем виглядає стильно, але значно збільшує бюджет ремонту. Альтернатива – звичайний алюмінієвий плінтус:

дешевший у встановленні,

не потребує складних робіт,

добре поєднується з сучасним дизайном.

Це рішення дозволяє зекономити без втрати візуальної якості.

Замість паркету – сучасний вініл

Натуральний паркет і паркетна дошка залишаються дорогими варіантами, які суттєво впливають на загальний бюджет. Натомість вінілове покриття:

значно доступніше,

стійке до вологи та подряпин,

просте в догляді.

Сучасний вініл часто майже не відрізняється від натурального дерева на вигляд, тому це популярна альтернатива у бюджетних ремонтах.

Не переплачувати за плитку та сантехніку

Ванна кімната традиційно "з'їдає" значну частину бюджету. Щоб заощадити:

не обирайте найдорожчу плитку,

комбінуйте базові колекції з акцентними елементами,

обирайте сантехніку середнього сегмента.

У більшості випадків різниця в ціні не означає суттєвої різниці в якості або довговічності.

Експерти HELLO! magazine радять робити ремонт самостійно там, де це мождиво. Завдяки цьому вдасться заощадити чимало грошей, а доступні покрокові інструкції з YouTube допоможуть зробити все правильно.

