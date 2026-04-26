Відома кулінарка Матрохіна назвала 9 найгірших рішень у ремонті квартири

Валерія Матрохіна – переможниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф". Півроку тому дівчина переїхала у нову квартиру. Тепер вона поділилася рішеннями у ремонті, про які тепер шкодує.

На сторінці у TikTok Валерія назвала 9 рішень, про які тепер жалкує.

Які ремонтні рішення виявилися невдалими?

Перше, що розчарувало дівчину, виявилася відкрита гардеробна. Спочатку кулінарці здавалося це класною ідеєю.

"Я думала, що буду красиво розкладати речі та аксесуари, але насправді порядок тримаються щонайбільше кілька днів", – зізналася Валерія.

Також вона шкодує, що обрала біле ліжко. Каже, що зараз обрала будь-який колір, тільки не білий. За словами дівчини, білий швидко затирається, і врятувати може лише хімчистка.

Валерія радить ніколи не переїжджати до квартири, якщо ремонт ще повністю незавершений. "Ми за півтора роки так і не поставили плінтуси", – поділилася дівчина.

Сьогодні вона не обрала б й найдешевше пластикове підвіконня. Воно деформується, з'являються незрозумілі плями. Тому Валерія буде робити нове підвіконня – цього разу з плитки.

Невдалою кулінарка вважає купівлю світлого дивану. Це поганий варіант для власників домашніх тварин. Оскільки на дивані залишаються плями від навіть трохи забруднених після прогулянки лап.

Шкодує дівчина й про те, що для підлоги обрала ламінат. Вона пояснює, що він має бути або дорогим та якісним, або краще обрати інший матеріал.

Також Валерія радить добре вирівняти стіни у місцях, де буде підсвітка. Інакше можна отримати небажаний результат.

Не рекомендує дівчина ховати пральну машину і сушарку в окрему шафу. У Валерії вона зазвичай відкрита, тому перешкоджає вільно переміщатися у коридорі. Якщо ж тримати шафу зачиненою, з'являється неприємний запах.

На думку переможниці "МастерШефу", слід відмовитися від золотої глянцевої сантехніки у ванній. З часом покриття стирається і втрачає привабливий вигляд.

Дизайнери назвали найпростіші способи зробити ремонт екологічнішим

Через високі ціни на житло все більше людей оновлюють уже наявні домівки замість купівлі нових. Але ремонт має і зворотний бік – велика кількість будівельного сміття та шкода для довкілля.

Експерти наголошують: екологічний ремонт – це не про ідеальність, а про свідомі рішення. Навіть невеликі зміни можуть суттєво зменшити вплив на природу.

House Beautiful розповідає, як зробити ремонт більш екологічним:

Зберігайте те, що можна використати

Перед тим як щось викидати, подумайте: чи можна це оновити? Старі шафи, двері, панелі, меблі часто достатньо перефарбувати, відреставрувати або змінити фурнітуру. Техніку, шафи чи сантехніку в хорошому стані можна віддати або продати, а не везти на смітник.

Обирайте речі поза трендами

Краще вкладати гроші у дизайн, який буде актуальним роками, а не в модні рішення "на сезон". Це допоможе уникнути нового ремонту через кілька років.

Бережіть дерева на ділянці

Якщо добудовуєте будинок, не поспішайте зрізати дорослі дерева. Вони дають тінь, знижують нагрівання будинку влітку та покращують вигляд території.

Купуйте місцеві матеріали

Матеріали, вироблені ближче до вас, мають менший вуглецевий слід, бо їх не потрібно везти через пів світу. Це стосується плитки, дерева, меблів, каменю та підлогових покриттів.

Вибирайте якісне і довговічне

Краще купити менше речей, але якісних. Надійні матеріали та меблі служать довше, тому їх не доведеться швидко замінювати.

Використовуйте екологічні матеріали

Звертайте увагу на дерево з сертифікацією FSC, натуральні матеріали та локальний камінь замість імпортного.

Демонтаж – лише в крайньому випадку

Повний знос створює багато сміття, а нові матеріали потребують додаткових ресурсів для виробництва. Якщо можливо, краще оновити існуюче, а не руйнувати все повністю.

На чому можна зекономити під час ремонту?

Стильний і сучасний інтер'єр можна зробити навіть з невеликим бюджетом. Головне – не переплачувати за дорогі рішення, а обирати практичні альтернативи.

На чому можна зекономити без втрати вигляду:

Шпалери під фарбування замість ідеально вирівняних і пофарбованих стін – приховують нерівності та коштують дешевше.

Ламінат замість паркету – сучасний вигляд, імітація дерева та хороша зносостійкість.

Натяжна стеля – швидкий монтаж, охайний вигляд і менше витрат.

Менше меблів – більше простору.

Відкриті полиці замість шаф.

Прості меблі з мас-маркету.

Сучасний інтер'єр – це не про дорогі матеріали, а про простоту, чистоту і продуманість. Навіть з мінімальним бюджетом можна створити стильний і затишний дім.