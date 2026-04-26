На странице в TikTok Валерия назвала 9 решений, о которых теперь жалеет.

Смотрите также Плитка в ванной уже не в тренде: что выбирают украинцы

Какие ремонтные решения оказались неудачными?

Первое, что разочаровало девушку, оказалась открытая гардеробная. Сначала кулинарке казалось это классной идеей.

Открытая гардеробная не оправдала ожиданий Валерии / Скриншот

"Я думала, что буду красиво раскладывать вещи и аксессуары, но на самом деле порядок держатся максимум несколько дней", – призналась Валерия.

Также она жалеет, что выбрала белую кровать. Говорит, что сейчас выбрала любой цвет, только не белый. По словам девушки, белый быстро затирается, и спасти может только химчистка.

Белая кровать – не лучший выбор для дома / Скриншот

Валерия советует никогда не переезжать в квартиру, если ремонт еще полностью незавершенный. "Мы за полтора года так и не поставили плинтусы", – поделилась девушка.

Сегодня она не выбрала бы и самый дешевый пластиковый подоконник. Он деформируется, появляются непонятные пятна. Поэтому Валерия будет делать новый подоконник – на этот раз из плитки.

На подоконнике не стоит экономить / Скриншот

Неудачной кулинарка считает покупку светлого дивана. Это плохой вариант для владельцев домашних животных. Поскольку на диване остаются пятна от даже немного загрязненных после прогулки лап.

Тем, кто имеет домашних любимцев, лучше отказаться от светлой мебели / Скриншот

Жалеет девушка и о том, что для пола выбрала ламинат. Она объясняет, что он должен быть или дорогим и качественным, или лучше выбрать другой материал.

Кулинарка рекомендует выбирать дорогой ламинат или другой материал для пола / Скриншот

Также Валерия советует хорошо выровнять стены в местах, где будет подсветка. Иначе можно получить нежелательный результат.

Что может произойти, если стены неровные / Скриншот

Не рекомендует девушка прятать стиральную машину и сушилку в отдельный шкаф. У Валерии он обычно открыт, поэтому препятствует свободно перемещаться в коридоре. Если же держать шкаф закрытым, появляется неприятный запах.

Стиралку и сушилку не стоит прятать в шкаф / Скриншот

По мнению победительницы "МастерШефа", следует отказаться от золотой глянцевой сантехники в ванной. Со временем покрытие стирается и теряет привлекательный вид.

Золотая глянцевая фурнитура быстро изнашивается / Скриншот

Дизайнеры назвали самые простые способы сделать ремонт более экологичным

Из-за высоких цен на жилье все больше людей обновляют уже имеющиеся дома вместо покупки новых. Но ремонт имеет и обратную сторону – большое количество строительного мусора и вред для окружающей среды.

Эксперты отмечают: экологический ремонт – это не об идеальности, а о сознательных решениях. Даже небольшие изменения могут существенно уменьшить влияние на природу.

House Beautiful рассказывает, как сделать ремонт более экологичным:

Сохраняйте то, что можно использовать

Перед тем как что-то выбрасывать, подумайте: можно ли это обновить? Старые шкафы, двери, панели, мебель часто достаточно перекрасить, отреставрировать или изменить фурнитуру. Технику, шкафы или сантехнику в хорошем состоянии можно отдать или продать, а не везти на свалку.

Выбирайте вещи вне трендов

Лучше вкладывать деньги в дизайн, который будет актуальным годами, а не в модные решения "на сезон". Это поможет избежать нового ремонта через несколько лет.

Берегите деревья на участке

Если достраиваете дом, не спешите срезать взрослые деревья. Они дают тень, снижают нагрев дома летом и улучшают вид территории.

Покупайте местные материалы

Материалы, произведены ближе к вам, имеют меньший углеродный след, потому что их не нужно везти через полмира. Это касается плитки, дерева, мебели, камня и напольных покрытий.

Выбирайте качественное и долговечное

Лучше купить меньше вещей, но качественных. Надежные материалы и мебель служат дольше, поэтому их не придется быстро заменять.

Используйте экологичные материалы

Обращайте внимание на дерево с сертификацией FSC, натуральные материалы и локальный камень вместо импортного.

Демонтаж – только в крайнем случае

Полный износ создает много мусора, а новые материалы требуют дополнительных ресурсов для производства. Если возможно, лучше обновить существующее, а не разрушать все полностью.

На чем можно сэкономить во время ремонта?

Стильный и современный интерьер можно сделать даже с небольшим бюджетом. Главное – не переплачивать за дорогие решения, а выбирать практичные альтернативы.

На чем можно сэкономить без потери вида:

Обои под покраску вместо идеально выровненных и окрашенных стен – скрывают неровности и стоят дешевле.

Ламинат вместо паркета – современный вид, имитация дерева и хорошая износостойкость.

Натяжной потолок – быстрый монтаж, опрятный вид и меньше затрат.

Меньше мебели – больше пространства.

Открытые полки вместо шкафов.

Простая мебель из масс-маркета.

Современный интерьер – это не про дорогие материалы, а про простоту, чистоту и продуманность. Даже с минимальным бюджетом можно создать стильный и уютный дом.