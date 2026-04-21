Плитка у ванній вже не в тренді: що обирають українці
- Українці все частіше віддають перевагу безшовним покриттям, таким як мікробетон, декоративне та венеціанське тинькування, через їх естетичність і практичність.
- Мікробетон стає популярним завдяки відсутності швів, високій вологостійкості та преміальному вигляду, що робить його простішим у догляді та більш довговічним, ніж традиційна плитка.
Ще кілька років тому керамічна плитка вважалася безальтернативним рішенням для оздоблення ванної кімнати. Проте сьогодні підходи до дизайну інтер'єрів стрімко змінюються – і класичні шви між плиткою дедалі частіше називають головним "візуальним шумом", якого намагаються уникати як дизайнери, так і власники житла.
Експерти Livingetc прогнозують, що вже найближчими роками більшість нових ванних кімнат оформлюватимуть із використанням безшовних покриттів.
Причина – не лише естетика, а й практичність: такі матеріали виглядають дорожче, простіші у догляді та краще витримують вологе середовище.
Чому плитка втрачає популярність?
Основною слабкою стороною плитки залишаються шви. Саме вони з часом створюють найбільше проблем:
- накопичують бруд і вологу,
- темніють або покриваються грибком,
- візуально "розбивають" простір.
У сучасних інтер'єрах, де домінують мінімалізм і цілісність, це вже вважається суттєвим недоліком.
Який матеріал набирає популярності?
Як пише Bathco, одним із головних трендів став мікробетон (мікроцемент) – безшовне покриття, яке створює ефект монолітної поверхні. Завдяки цьому стіни виглядають так, ніби виконані з єдиного матеріалу. Його основні переваги:
- повна відсутність швів,
- висока вологостійкість,
- сучасний преміальний вигляд,
- простіший монтаж.
Сучасні мікробетони обробляються гідрофобними засобами, завдяки чому не бояться вологи та не тріскаються, а для догляду достатньо звичайного очищення без агресивної хімії.
Мікробетон – новий тренд / Фото Pinterest
Що ще обирають замість плитки?
Окрім мікробетону, українці все частіше звертають увагу й на інші сучасні матеріали:
- Декоративне тинькування
Створює ефект глибини й текстури, може імітувати камінь або бетон. Після спеціального покриття стає повністю вологостійким.
- Венеціанське тинькування
Ідеальне рішення для тих, хто хоче отримати "ефект мармуру" без дорогих плит. Виглядає преміально та додає інтер'єру статусності.
- Комбінації з деревом і металом
Поєднання світлого дерева з бетоном або тинькуванням додає тепла навіть стриманим інтер'єрам і залишається одним із наймодніших трендів.
- Мінеральні покриття
"Дихаючі" матеріали допомагають боротися з конденсатом і покращують мікроклімат у приміщенні.
Хоча нові рішення зазвичай дорожчі за класичну плитку на старті, у довгостроковій перспективі вони можуть бути вигіднішими:
- не потребують оновлення швів,
- знижують ризик появи грибка,
- легші у догляді.
