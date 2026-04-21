Плитка у ванній вже не в тренді: що обирають українці
21 квітня, 15:42
Плитка у ванній вже не в тренді: що обирають українці

Альона Гогунська
Основні тези
  • Українці все частіше віддають перевагу безшовним покриттям, таким як мікробетон, декоративне та венеціанське тинькування, через їх естетичність і практичність.
  • Мікробетон стає популярним завдяки відсутності швів, високій вологостійкості та преміальному вигляду, що робить його простішим у догляді та більш довговічним, ніж традиційна плитка.

Ще кілька років тому керамічна плитка вважалася безальтернативним рішенням для оздоблення ванної кімнати. Проте сьогодні підходи до дизайну інтер'єрів стрімко змінюються – і класичні шви між плиткою дедалі частіше називають головним "візуальним шумом", якого намагаються уникати як дизайнери, так і власники житла.

Експерти Livingetc прогнозують, що вже найближчими роками більшість нових ванних кімнат оформлюватимуть із використанням безшовних покриттів. 

Причина – не лише естетика, а й практичність: такі матеріали виглядають дорожче, простіші у догляді та краще витримують вологе середовище. 

Чому плитка втрачає популярність?

Основною слабкою стороною плитки залишаються шви. Саме вони з часом створюють найбільше проблем: 

  • накопичують бруд і вологу,
  • темніють або покриваються грибком,
  • візуально "розбивають" простір.

У сучасних інтер'єрах, де домінують мінімалізм і цілісність, це вже вважається суттєвим недоліком. 

Який матеріал набирає популярності?

Як пише Bathco, одним із головних трендів став мікробетон (мікроцемент) – безшовне покриття, яке створює ефект монолітної поверхні. Завдяки цьому стіни виглядають так, ніби виконані з єдиного матеріалу. Його основні переваги: 

  • повна відсутність швів,
  • висока вологостійкість,
  • сучасний преміальний вигляд,
  • простіший монтаж.

Сучасні мікробетони обробляються гідрофобними засобами, завдяки чому не бояться вологи та не тріскаються, а для догляду достатньо звичайного очищення без агресивної хімії. 


Мікробетон – новий тренд / Фото Pinterest 

Що ще обирають замість плитки?

Окрім мікробетону, українці все частіше звертають увагу й на інші сучасні матеріали: 

  • Декоративне тинькування 

Створює ефект глибини й текстури, може імітувати камінь або бетон. Після спеціального покриття стає повністю вологостійким. 

  • Венеціанське тинькування 

Ідеальне рішення для тих, хто хоче отримати "ефект мармуру" без дорогих плит. Виглядає преміально та додає інтер'єру статусності. 

  • Комбінації з деревом і металом 

Поєднання світлого дерева з бетоном або тинькуванням додає тепла навіть стриманим інтер'єрам і залишається одним із наймодніших трендів. 

  • Мінеральні покриття 

"Дихаючі" матеріали допомагають боротися з конденсатом і покращують мікроклімат у приміщенні. 

Хоча нові рішення зазвичай дорожчі за класичну плитку на старті, у довгостроковій перспективі вони можуть бути вигіднішими: 

  • не потребують оновлення швів,
  • знижують ризик появи грибка,
  • легші у догляді.

Раніше ми писали, що зараз все більше людей відмовляються від ламінату. Він поступається вінілу через чутливість до вологи та механічних пошкоджень, тоді як вініл більш стійкий і практичний. 