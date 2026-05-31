Про це всі забувають: топ-7 місць у квартирі, де завжди не вистачає розеток

Під час ремонту багато хто намагається заощадити на кількості розеток або встановлює їх лише там, де вони здаються необхідними на момент проєктування. Проте після заселення часто виявляється, що подовжувачі та трійники з'являються чи не в кожній кімнаті.

Дизайнери інтер'єрів kr.group_ у тіктоці назвали 7 зон, де найчастіше бракує розеток.

В яких місцях квартири завжди бракує розеток?

Передпокій

Саме тут заряджають робот-пилосос, підключають сушарки для взуття, пилосос або святкове освітлення. Крім того, дедалі популярнішими стають консолі з підсвічуванням та електронні замки. Тому кількох розеток біля входу точно не буде забагато.

Кухня

Абсолютний рекордсмен за кількістю електроприладів. Кавоварка, чайник, тостер, мультиварка, блендер, зарядки для гаджетів – список можна продовжувати довго. Фахівці радять передбачити більше розеток над робочою поверхнею, ніж здається необхідним.

Санвузол

Фен, електрична зубна щітка, іригатор, пральна машина, сушильна машина та дзеркало з підсвічуванням потребують живлення. Часто після ремонту власники квартир шкодують, що встановили лише одну або дві розетки.

Гардеробна

Цю зону нерідко взагалі залишають без електроточок. Проте тут можуть знадобитися праска, відпарювач, пилосос або додаткове освітлення. Кілька розеток зроблять користування гардеробною значно комфортнішим.

Спальня

Одна з найпоширеніших помилок – недостатня кількість розеток біля ліжка. Смартфони, смартгодинники, настільні лампи, зволожувачі повітря та інші пристрої швидко займають усі доступні місця.

Лоджія або балкон

Якщо балкон використовується не лише для зберігання речей, а й як зона відпочинку або домашній кабінет, розетки стають необхідністю. Вони можуть знадобитися для освітлення, ноутбука, обігрівача чи заряджання гаджетів.

Робоча зона

Навіть якщо окремого кабінету немає, місце для роботи потребує запасу розеток. Ноутбук, монітор, принтер, роутер та інша техніка швидко показують, що двох-трьох розеток недостатньо.



Де у квартирі завжди не вистачає розеток

Експерти з ремонту радять ще на етапі планування проєкту скласти список усіх електроприладів у квартирі та додати щонайменше 20 – 30% запасу. Це допоможе уникнути використання подовжувачів і зробить житло більш комфортним та функціональним.

