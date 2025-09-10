Для того, чтобы сделать фонтан своими руками понадобятся 5 вещей: садовый горшок / керамическая миска, пластиковая корзина, большая плоская каменюка, трубка и водяной насос, передает 24 Канал с ссылкой на House Digest.

Смотрите также Чтобы почва оставалась плодородной: как часто следует досыпать землю на грядки

Как сделать волшебный фонтан самому?

Сначала разместите водяной насос на дне большого горшка или керамической миски.

Затем возьмите корзину и положите ее в миску/горшок вверх дном так, чтобы она плотно и ровно нависала над насосом.

После вырежьте отверстие в дне корзины для шнура насоса.

Также просверлите отверстие в камне дважды – сначала маленьким сверлом, чтобы легче было сделать большее отверстие под трубку.

Камень не должен выступать за края горшка / миски (иначе вода будет вытекать), но должен полностью закрывать корзину. Желательно, чтобы камень имел неглубокое углубление посередине – птицам нравится купаться в воде глубиной 2 – 5 сантиметров.

Просверлите отверстие такого же диаметра в верхней части корзины и положите камень сверху. После того как все выровняете, проденьте трубку через корзину и камень. Возможно, вам понадобится небольшой шланг для фонтана, чтобы соединить насос и трубку, которая идет к камню. Добавьте воду, а затем включите насос.

В результате вы получите красивый и эстетически привлекательный фонтан с "плавающим" камнем, который станет любимым местом для птиц.

Как создать водяной фонтан своими руками: видеоинструкция

Как сделать брусчатку своими руками?

Брусчатку во дворе тоже можно сделать собственноручно. Для этого не нужны дорогие материалы. На своем YouTube-канале пользователь @cherkes_slav поделился подробной инструкцией, как самостоятельно приготовить раствор и сделать брусчатку.