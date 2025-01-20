Теперь 82-летнему Байдену придется вернуться к жизни в одном из своих имений. Какие дома имеет президент США и где вероятнее всего будет жить политик – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hello! Magazine.

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Где будет жить Байден после Белого дома

Вероятно, Джо Байден уже собирает вещи, чтобы покинуть Белый дом после того, как США избрали новым президентом Дональда Трампа. В СМИ предполагают, что политик вернется в свой уютный особняк, который расположен на берегу озера в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Это место имеет для Байдена сентиментальную ценность, ведь этим домом он владеет с 1996 года. Именно тогда политик приобрел 4 акра земли за 350 тысяч долларов. Земельный участок имеет идеальное расположение – отделена от других домов, рядом есть озера, а тихий и элитный район является прекрасным местом для жизни.

Очень быстро на участке появился роскошный, но очень уютный особняк площадью около 636 квадратных метров расположен на улице Барли-Милл-Роуд. Интересно, что ремонт в доме Байден делал собственноручно.



Особняк Джо Байдена на Барли-Милл-Роуд в Уилмингтоне / Фото Google Earth

Сейчас имение Байдена оценивают в около 1,4 миллиона долларов. Это удивительно скромно, по сравнению с другими президентами США. К примеру, дом Барака Обамы в Калораме в округе Колумбия оценивают в 8,1 миллиона долларов, тогда как вилла Трампа Мар-а-Лаго достигает 23 миллионов долларов.

Известно, что Байден хотел продать этот дом, когда у его сына Бо обнаружили рак. Политик хотел найти деньги на лечение, поэтому даже выставил дом на продажу. Однако Барак Обама отказал своего вице-президента от этого, и просто одолжил ему деньги на лечение сына.

Как пишут в СМИ, в имении Байдена есть три спальни и четыре с половиной ванные комнаты. Кроме того, на Барли-Милл-Роуд есть большой гараж, а спутниковые снимки показывают потрясающий бассейн, который есть на заднем дворе.

К сожалению, в сети нет фото или видео дома изнутри.

Какую недвижимость имеет Джо Байден

Вас это может удивить, но Джо Байден на самом деле имеет большую страсть к недвижимости. Первые три дома он купил одновременно, взяв их в ипотеку. Тогда ему было всего 20 лет, и он еще учился в университете. К 28 годам Байден владел уже 4 объектами недвижимости и все они – в ипотеку.

Одновременно с этим он создавал семью с первой женой Нейлией и начинал адвокатскую деятельность. Молодой и амбициозный Джо Байден не боялся вызовов, поэтому искал разные пути, чтобы открыть собственное дело. Очень быстро его дела пошли вверх и уже потом он продал 3 дома, чтобы приобрести один большой. У Байдена как раз родились дети, поэтому к 1970 году он решил приобрести столетний особняк на Норт-Стар-Роуд в крупнейшем городе штата Делавэр – Уилмингтон.



Столетний особняк на Норт-Стар-Роуд / Фото The Wall Street Journal

Семья молодого политика счастливо жила в особняке, пока ее не постигло горе. В 1972 в автокатастрофе погибли его жена Нейлия и дочь Наоми, а двое сыновей получили серьезные травмы. Байден еще 9 лет жил на Норт-Стар-Роуд, но через 9 лет после трагических событий продал его.

В 1972 году молодой сенатор также приобрел дом в Стар-Роуд за 185 тысяч долларов. Через 20 лет Байден продал коттедж в Делавэре гораздо дороже – за 1,2 миллиона долларов. Именно тогда политик приобрел участок земли и начал создавать уютное место на земле для собственной семьи – имение на Барли-Милл-Роуд.

Хотя в молодые годы Байден и имел страсть к недвижимости, однако сейчас в его портфеле всего 2 объекта. Первый особняк на Барли-Милл-Роуд, где, вероятнее всего и будет жить политик после того, как покинет Белый дом. Другой объект – летний коттедж стоимостью 3 миллиона долларов, который расположен на берегу Атлантического океана.



Коттедж Байдена на побережье океана / Фото delmarvanow

Особняк вмещает шесть спален, огромную кухню, совмещенную со столовой, и большое пространство для отдыха и развлечений. Байден как-то рассказывал, что вместе с женой Джилл всегда мечтал иметь дом на берегу океана.