Тепер 82-річному Байдену доведеться повернутися до життя в одному зі своїх маєтків. Які будинки має президент США та де найімовірніше житиме політик – розповідає 24 Канал з посиланням на Hello! Magazine.

До теми Мар-а-Лаго: що відомо про розкішну віллу Трампа у Флориді

Де буде жити Байден після Білого дому

Ймовірно, Джо Байден вже збирає речі, щоб залишити Білий дім після того, як США обрали новим президентом Дональда Трампа. У ЗМІ припускають, що політик повернеться до свого затишного маєтку, який розташований на березі озера у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Це місце має для Байдена сентиментальну цінність, адже цим будинком він володіє з 1996 року. Саме тоді політик придбав 4 акри землі за 350 тисяч доларів. Земельна ділянка має ідеальне розташування – відокремлена від інших домівок, поруч є озера, а тихий та елітний район є чудовим місцем для життя.

Дуже швидко на ділянці з'явився розкішний, але дуже затишний маєток площею у близько 636 квадратних метрів розташований на вулиці Барлі-Мілл-Роуд. Цікаво, що ремонт у будинку Байден робив власноруч.



Особняк Джо Байдена на Барлі-Мілл-Роуд у Вілмінгтоні / Фото Google Earth

Зараз маєток Байдена оцінюють у близько 1,4 мільйона доларів. Це напрочуд скромно, порівняно з іншими президентами США. До прикладу, будинок Барака Обами у Калорамі в округу Колумбія оцінюють у 8,1 мільйона доларів, тоді як вілла Трампа Мар-а-Лаго сягає 23 мільйонів доларів.

Відомо, що Байден хотів продати цей будинок, коли у його сина Бо виявили рак. Політик хотів знайти гроші на лікування, тому навіть виставив дім на продаж. Проте Барак Обама відмовив свого віцепрезидента від цього, й просто позичив йому гроші на лікування сина.

Як пишуть у ЗМІ, у маєтку Байдена є три спальні та чотири з половиною ванні кімнати. Крім того, на Барлі-Мілл-Роуд є великий гараж, а супутникові знімки показують приголомшливий басейн, який є на задньому дворі.

На жаль, у мережі немає фото чи відео будинку зсередини.

Яку нерухомість має Джо Байден

Вас це може здивувати, але Джо Байден насправді має неабияку пристрасть до нерухомості. Найперші три будинки він купив водночас, взявши їх в іпотеку. Тоді йому було всього 20 років, і він ще навчався в університеті. До 28 років Байден володів вже 4 об'єктами нерухомості й всі вони – в іпотеку.

Водночас з цим він створював сім'ю з першою дружиною Нейлією та починав адвокатську діяльність. Молодий та амбіційний Джо Байден не боявся викликів, тому шукав різні шляхи, щоб відкрити власну справу. Дуже швидко його справи пішли вгору і вже згодом він продав 3 будинки, щоб придбати один великий. У Байдена саме народилися діти, тому до 1970 року він вирішив придбати столітній особняк на Норт-Стар-Роуд у найбільшому місті штату Делавер – Вілмінгтон.



Столітній особняк на Норт-Стар-Роуд / Фото The Wall Street Journal

Сім'я молодого політика щасливо жила в особняку, поки її не спіткало горе. У 1972 в автокатастрофі загинули його дружина Нейлія та донька Наомі, а двоє синів отримали серйозні травми. Байден ще 9 років жив на Норт-Стар-Роуд, але за 9 років після трагічних подій продав його.

У 1972 році молодий сенатор також придбав будинок в Стар-Роуд за 185 тисяч доларів. За 20 років Байден продав котедж у Делавері набагато дорожче – за 1,2 мільйона доларів. Саме тоді політик придбав ділянку землі та почав створювати найзатишніше місце на землі для власної родини – маєток на Барлі-Мілл-Роуд.

Хоча у молоді роки Байден і мав пристрасть до нерухомості, проте зараз у його портфелі всього 2 об'єкти. Перший маєток на Барлі-Мілл-Роуд, де, найімовірніше і житиме політик після того, як залишить Білий дім. Інший об'єкт – літній котедж вартістю 3 мільйони доларів, який розташований на березі Атлантичного океану.



Котедж Байдена на узбережжі океану / Фото delmarvanow

Особняк вміщує шість спалень, величезну кухню, поєднану з їдальнею, та великий простір для відпочинку та розваг. Байден якось розповідав, що разом з дружиною Джилл завжди мріяв мати дім на березі океану.