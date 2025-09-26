Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на стенках мисок могут оставаться остатки корма, на дне – липкий налет, тогда как в посуде для воды со временем появляется тонкая пленка. Как часто следует мыть миски своих любимцев, чтобы сохранить чистоту дома, рассказываем далее.

Как часто стоит мыть миски для еды любимцев?

Миски для еды кошек и собак нужно мыть ежедневно. Они могут накапливать различные бактерии, из-за которых даже у самой крепкой собаки или кота может возникнуть пищевое отравление или диарея.

Исследования показывают, что эти сосуды занимают четвертое место среди самых грязных предметов в доме – после кухонных тряпок, раковины и держателей для зубных щеток.

Как правильно мыть миски животных?

Лучше всего это делать в посудомоечной машине. Это самый надежный способ дезинфекции. Используйте высокотемпературный режим или цикл обеззараживания и не забывайте мыть и ложки или совки для корма.

В то же время, если доступно только ручное мытье, используйте горячую воду и моющее средство. Удаляйте остатки пищи губкой или щеткой, после чего тщательно промойте и высушите миску полотенцем.

Нужна ли дополнительная дезинфекция?

Раз в неделю миски рекомендуют замачивать в растворе хлорки для дезинфекции. На 4 литра горячей воды добавьте 1/3 стакана хлорки, замочите посуду на 10 минут, а затем хорошо промойте ее.

Миски домашних животных накапливают немало грязи / Фото Freepik

Какие миски выбрать для своих любимцев?

Как пишет The Spruce Pets, существует большое разнообразие материалов, из которых изготавливают миски для домашних любимцев. Ища решение для своего животного, стоит обратить внимание на такие особенности каждого из них:

Пластиковые миски – легкие и дешевые, но могут легко царапаться, накапливать бактерии и вызывать аллергию.

Керамические – стильные и легко моются, но хрупкие, трещины могут быть опасными и накапливать микробы. За ними нужен регулярный осмотр.

Нержавеющая сталь – самый прочный и гигиеничный вариант, можно мыть в посудомоечной машине.

Силиконовые – идеальны для путешествий: легкие, компактные, могут складываться. Но менее прочные, их лучше не оставлять без присмотра.

Как ухаживать за другими аксессуарами животных?

Не только миски для еды нуждаются в регулярном уходе. Лежанки домашних питомцев тоже накапливают грязь и бактерии и нуждаются в постоянной очистке.

Ветеринары советуют стирать лежанки раз в две недели, а в некоторых случаях даже чаще.

Иначе грязь и пыль могут вызвать кожные инфекции, аллергии и проблемы с дыханием у животных.