Хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле они полезны: многоножки являются хищниками и активно поедают тараканов, муравьев и других мелких вредителей. Однако, если их слишком много или они постоянно появляются в помещении, это может свидетельствовать о проблемах с влажностью в доме. Что стоит знать об этих существах и как от них избавиться при необходимости, рассказываем далее.

Кто такие многоножки?

Многоножки – это не насекомые, а членистоногие беспозвоночные. Их тело обычно имеет коричневый или красноватый оттенок, а длина достигает от 2,5 до 7,5 сантиметров. Также у них одна пара ног на каждом сегменте тела и длинные усики, которые помогают ориентироваться и находить добычу.

В то же время домашняя многоножка, которую чаще всего встречают в жилище, имеет характерное полосатое тело и ноги. Она может жить несколько лет, но в помещении высыхает, если условия слишком сухие.

Ядовиты ли многоножки для человека?

Как пишет Country Living, укусы многоножек могут быть очень болезненными, особенно если они большие. Хотя они обычно не опасны или смертельны, они могут болеть, поскольку многоножки используют свой яд как защитный механизм.

Где их можно найти?

На улице многоножки прячутся во влажных местах – под камнями, в компосте или листьях. В доме они чаще всего встречаются в ванной комнате или подвале, где есть влага.

Многоножек привлекает влага / Фото Pexels

Как избавиться от многоножек в доме?

Уберите избыточную влагу. Прореживайте мульчу возле дома, убирайте полусгнившие листья и органику.

Следите за растениями. Не ставьте горшки прямо на пол террасы или патио – там скапливается влага.

Загерметизируйте щели. Закройте отверстия возле дверей и окон, проверьте сетки.

Используйте клейкие ловушки. Их можно разместить в подвале или других влажных местах.

Проверьте влажность в доме. Частое их появление сигнализирует о протекании или гниении дерева.

Пестициды. Для массового нашествия можно использовать средства для обработки фундамента извне.

Обратитесь к специалистам. Если проблема повторяется, лучше вызвать службу дезинсекции.

