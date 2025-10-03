Хоча, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді вони корисні: багатоніжки є хижаками й активно поїдають тарганів, мурах та інших дрібних шкідників. Проте, якщо їх занадто багато або вони постійно з’являються у приміщенні, це може свідчити про проблеми з вологістю в будинку. Що варто знати про цих істот та як їх позбутися за потреби, розповідаємо далі.

Хто такі багатоніжки?

Багатоніжки – це не комахи, а членистоногі безхребетні. Їхнє тіло зазвичай має коричневий або червонуватий відтінок, а довжина сягає від 2,5 до 7,5 сантиметрів. Також у них одна пара ніг на кожному сегменті тіла та довгі вусики, які допомагають орієнтуватися й знаходити здобич.

Водночас домашня багатоніжка, яку найчастіше зустрічають у житлі, має характерне смугасте тіло та ноги. Вона може жити кілька років, але в приміщенні висихає, якщо умови занадто сухі.

Чи отруйні багатоніжки для людини?

Як пише Country Living, укуси багатоніжок можуть бути дуже болючими, особливо якщо вони великі. Хоча вони зазвичай не є небезпечними чи смертельними, вони можуть боліти, оскільки багатоніжки використовують свою отруту як захисний механізм.

Де їх можна знайти?

На вулиці багатоніжки ховаються у вологих місцях – під камінням, у компості чи листі. У будинку вони найчастіше зустрічаються у ванній кімнаті або підвалі, де є волога.

Багатоніжок приваблює волога / Фото Pexels

Як позбутися багатоніжок у домі?

Приберіть надмірну вологу. Проріджуйте мульчу біля будинку, прибирайте напівзогниле листя та органіку.

Слідкуйте за рослинами. Не ставте горщики прямо на підлогу тераси чи патіо – там накопичується волога.

Загерметизуйте щілини. Закрийте отвори біля дверей і вікон, перевірте сітки.

Використовуйте клейкі пастки. Їх можна розмістити в підвалі чи інших вологих місцях.

Перевірте вологість у будинку. Часта їхня поява сигналізує про протікання чи гниття дерева.

Пестициди. Для масового нашестя можна використати засоби для обробки фундаменту ззовні.

Зверніться до фахівців. Якщо проблема повторюється, краще викликати службу дезінсекції.

