Хоча, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді вони корисні: багатоніжки є хижаками й активно поїдають тарганів, мурах та інших дрібних шкідників. Проте, якщо їх занадто багато або вони постійно з’являються у приміщенні, це може свідчити про проблеми з вологістю в будинку. Що варто знати про цих істот та як їх позбутися за потреби, розповідаємо далі.
До теми 7 речей, які приваблюють шкідників у дім
Хто такі багатоніжки?
Багатоніжки – це не комахи, а членистоногі безхребетні. Їхнє тіло зазвичай має коричневий або червонуватий відтінок, а довжина сягає від 2,5 до 7,5 сантиметрів. Також у них одна пара ніг на кожному сегменті тіла та довгі вусики, які допомагають орієнтуватися й знаходити здобич.
Водночас домашня багатоніжка, яку найчастіше зустрічають у житлі, має характерне смугасте тіло та ноги. Вона може жити кілька років, але в приміщенні висихає, якщо умови занадто сухі.
Чи отруйні багатоніжки для людини?
Як пише Country Living, укуси багатоніжок можуть бути дуже болючими, особливо якщо вони великі. Хоча вони зазвичай не є небезпечними чи смертельними, вони можуть боліти, оскільки багатоніжки використовують свою отруту як захисний механізм.
Де їх можна знайти?
На вулиці багатоніжки ховаються у вологих місцях – під камінням, у компості чи листі. У будинку вони найчастіше зустрічаються у ванній кімнаті або підвалі, де є волога.
Багатоніжок приваблює волога / Фото Pexels
Як позбутися багатоніжок у домі?
- Приберіть надмірну вологу. Проріджуйте мульчу біля будинку, прибирайте напівзогниле листя та органіку.
- Слідкуйте за рослинами. Не ставте горщики прямо на підлогу тераси чи патіо – там накопичується волога.
- Загерметизуйте щілини. Закрийте отвори біля дверей і вікон, перевірте сітки.
- Використовуйте клейкі пастки. Їх можна розмістити в підвалі чи інших вологих місцях.
- Перевірте вологість у будинку. Часта їхня поява сигналізує про протікання чи гниття дерева.
- Пестициди. Для масового нашестя можна використати засоби для обробки фундаменту ззовні.
- Зверніться до фахівців. Якщо проблема повторюється, краще викликати службу дезінсекції.
Що приваблює шкідників у дім?
Деякі щоденні звички є не просто формальністю. Вони насправді приваблюють шкідників у дім.
Так, їжа, залишена у вільному доступі, неприбрані кухні після приготування їжі, сміття, що не виноситься регулярно, та відсутність ізоляції на вікнах і сантехніці можуть стати причиною появи шкідників у будинку.