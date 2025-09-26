Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, одним из ключевых элементов является освещение, которое способно превратить мрачное крыльцо в теплое место для отдыха и встреч в любое время года. Какие решения помогут сделать веранду более выразительной и функциональной, рассказываем далее.

Как улучшить свою веранду с помощью освещения?

Сделайте заявление

Яркий и эффектный свет, например люстра, может стать главным акцентом, даже на открытом воздухе.

Оставайтесь простыми

Иногда достаточно одного сдержанного подвесного светильника, который гармонично впишется в интерьер и создаст правильное настроение.

Добавьте уюта

Настенные бра, свечи или декоративные элементы помогут сделать атмосферу теплой даже в пасмурные дни.

Сочетайте несколько уровней освещения

Различные источники света – от подвесных ламп до точечных – создают многослойную атмосферу.

Подчеркните архитектуру

Светильники должны соответствовать стилю дома, подчеркивая его линии и формы.

Сделайте ставку на минимализм

Простой настенный свет вместе с очагом или ландшафтной подсветкой создает гармоничный эффект.

Смело экспериментируйте с этим

Почему бы не сделать люстру главным объектом веранды? Смелое решение может добавить индивидуальности и неожиданности пространству.

Простые решения способны обновить веранду / Фото Pexels

Как обновить веранду другими способами?

Как пишет The Spruce, освещение – это не единственный способ обновить веранду и добавить ей уюта. Также стоит попробовать:

Покрасить входную дверь в яркий оттенок, чтобы добавить дому индивидуальности.

Заменить простой коврик на узорчатый ковер, что освежит пространство и добавит цвета.

Выделить номер дома нестандартным стилем или расположением.

Покрасить потолок в небесно-голубой цвет, чтобы создать легкую и традиционную атмосферу.

Добавить растения в горшках или подвесных кашпо для уюта и естественности.

Украсить скамейку аксессуарами – подушками и пледами для комфорта.

Установить современную качели с декоративными подушками для стильного отдыха.

Добавить яркие цветовые акценты – в мебели, текстиле или декоре.

Какие оригинальные решения могут изменить веранду?

Даже маленькое изменение способно превратить веранду, добавляя пространству интересного акцента.

К примеру, диско-шар способен стать этим стильным элементом декора для веранды, что создаст уникальную атмосферу и оживит пространство.