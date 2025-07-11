Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эта малозаметная зона часто остается без внимания во время уборки, но именно там могут накапливаться бактерии, остатки пищи и даже появляться насекомые. Как справиться с очисткой этого места, рассказываем далее.

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Выскребите все лишнее

Для ежедневной уборки или незначительного загрязнения подойдут простые инструменты, которые уже есть у вас под рукой: нож для масла или старая кредитная карта и влажное полотенце.

Выбранным инструментом выскребите остатки из щели, затем вытрите поверхность столешницы микрофибровой тканью и универсальным моющим средством. Повторяйте, пока не исчезнет вся грязь.

Отодвиньте плиту

Если пролился жир или соус, придется действовать радикальнее:

Положите перед плитой картон или лист фанеры, чтобы защитить пол.

Осторожно приподнимите плиту, поставьте передние ножки на картон и медленно выдвиньте технику вперед.

Выключите плиту из розетки, а если она газовая – также закройте вентиль подачи газа.

Возле плиты всегда есть грязь / Фото Freepik

Очистите боковые стенки плиты от жира и грязи универсальным обезжиривателем.

При необходимости протрите пол под плитой.

Дождитесь полного высыхания, подключите плиту обратно и аккуратно верните ее на место.

Предотвращение попадания грязи

Чтобы не возвращаться к этой уборке слишком часто, закройте щель специальными крышками для зазоров. Они бывают силиконовые или алюминиевые, легко моются и гармонично вписываются в интерьер кухни – доступны в белом, черном или стальном цвете. Это простой и эффективный способ избежать повторных загрязнений.

Кстати, чтобы на кухне было меньше загрязнений, стоит расставить мебель и технику так, чтобы сформировать идеальную рабочую зону.