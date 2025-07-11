Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ця малопомітна зона часто залишається поза увагою під час прибирання, але саме там можуть накопичуватись бактерії, залишки їжі та навіть з’являтись комахи. Як впоратись з очищення цього місця, розповідаємо далі.

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Вишкребіть усе зайве

Для щоденного прибирання або незначного забруднення підійдуть прості інструменти, які вже є у вас під рукою: ніж для масла чи стара кредитна картка та вологий рушник.

Обраним інструментом вишкребіть залишки з щілини, потім витріть поверхню стільниці мікрофібровою тканиною та універсальним мийним засобом. Повторюйте, поки не зникне весь бруд.

Відсуньте плиту

Якщо пролився жир або соус, доведеться діяти радикальніше:

Покладіть перед плитою картон або лист фанери, щоб захистити підлогу.

Обережно підніміть плиту, поставте передні ніжки на картон і повільно висуньте техніку вперед.

Вимкніть плиту з розетки, а якщо вона газова – також закрийте вентиль подачі газу.

Біля плити завжди є бруд / Фото Freepik

Очистьте бокові стінки плити від жиру та бруду універсальним знежирювачем.

За потреби протріть підлогу під плитою.

Дочекайтесь повного висихання, підключіть плиту назад та акуратно поверніть її на місце.

Запобігання потраплянню бруду

Щоб не повертатися до цього прибирання занадто часто, закрийте щілину спеціальними кришками для зазорів. Вони бувають силіконові або алюмінієві, легко миються та гармонійно вписуються в інтер’єр кухні – доступні у білому, чорному або сталевому кольорі. Це простий і ефективний спосіб уникнути повторних забруднень.

До речі, аби на кухні було менше забруднень, варто розставити меблі та техніку так, щоб сформувати ідеальну робочу зону.