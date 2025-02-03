Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, благодаря своей изящной форме, кедр является прекрасным теневым деревом. А если высаживать его плотно и регулярно обрезать, он может создавать естественный экран для уединения в течение всего года. Однако кедры нередко болеют. Как определить распространенные проблемы и устранить их, рассказываем далее.

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Как определить распространенные болезни кедра

Самые распространенные заболевания кедра являются грибковыми, и их можно лечить, если диагностировать на ранних стадиях. Исключением являются корневые или коронковые гнили, вызванные несколькими видами грибов. Лучшей профилактикой этих заболеваний является обеспечение хорошего дренажа почвы и избежание чрезмерного полива.

Кроме того, среди молодых деревьев часто встречается фитофтороз, особенно во время влажной погоды. Он вызывает побурение и отмирание мелких ветвей и игл, а также образование черных или коричневых пятен на зараженных частях дерева. Для борьбы с фитофторозом следует обрезать пораженные участки и опрыскать дерево фунгицидами – это химические соединения, используемые для уничтожения или приостановления роста грибов и их спор.

Как выращивать кедр: смотрите видео

Вместе с тем нередко кедры страдают от ржавчины – это грибковое заболевание, проявляющееся в виде наростов от зеленого до красно-коричневого цвета на ветвях и хвои. Весной эти наросты могут производить оранжевые споры. Ржавчина не убивает дерево, но значительно ухудшает его внешний вид и здоровье. Для борьбы с ней следует обрезать зараженные части и избегать посадки кедров вблизи яблонь, поскольку один из видов ржавчины может заражать и фруктовые деревья. Применение фунгицидов весной поможет предотвратить распространение болезни.

Другим не менее частым заболеванием кедров является сажистая плесень, возникающая из-за заражения дерева насекомыми, такими как тли, белокрылки или щитовки, которые выделяют липкую медовую росу. Это создает благоприятную среду для роста черного или коричневого грибка, ограничивающего фотосинтез. Лечение предусматривает уничтожение насекомых-вредителей с помощью инсектицидов. В случае сильного заражения следует обратиться к специалистам.

В общем, если ваше кедровое дерево выглядит нездоровым, но вы не можете точно определить причину, стоит пригласить квалифицированного садовника для осмотра. Своевременная диагностика и правильный уход помогут вернуть дереву здоровье и красоту. Стоит помнить, что не все проблемы вызваны болезнями – недостаточный уход, плохая почва или избыток влаги также могут вызвать побурение листьев и замедление роста.