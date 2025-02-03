Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, завдяки своїй витонченій формі, кедр є чудовим тіньовим деревом. А якщо висаджувати його щільно та регулярно обрізати, він може створювати природний екран для усамітнення протягом усього року. Проте кедри нерідко хворіють. Як визначити поширені проблеми та усунути їх, розповідаємо далі.

До теми Може стати фатальною помилкою: чому біля дому не слід садити березу

Як визначити поширені хвороби кедра

Найпоширеніші захворювання кедра є грибковими, і їх можна лікувати, якщо діагностувати на ранніх стадіях. Винятком є кореневі або коронкові гнилі, викликані кількома видами грибів. Найкращою профілактикою цих захворювань є забезпечення гарного дренажу ґрунту та уникнення надмірного поливу.

Крім того, серед молодих дерев часто зустрічається фітофтороз, особливо під час вологої погоди. Він спричиняє побуріння та відмирання дрібних гілок і голок, а також утворення чорних або коричневих плям на заражених частинах дерева. Для боротьби з фітофторозом слід обрізати уражені ділянки та обприскати дерево фунгіцидами – це хімічні сполуки, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор.

Як вирощувати кедр: дивіться відео

Разом з тим нерідко кедри страждають від іржі – це грибкове захворювання, що проявляється у вигляді наростів від зеленого до червоно-коричневого кольору на гілках та хвої. Навесні ці нарости можуть виробляти помаранчеві спори. Іржа не вбиває дерево, але значно погіршує його зовнішній вигляд і здоров'я. Для боротьби з нею слід обрізати заражені частини та уникати посадки кедрів поблизу яблунь, оскільки один із видів іржі може заражати й фруктові дерева. Застосування фунгіцидів навесні допоможе запобігти поширенню хвороби.

Іншим не менш частим захворюванням кедрів є сажиста пліснява, що виникає через зараження дерева комахами, такими як попелиці, білокрилки або щитівки, які виділяють липку медяну росу. Це створює сприятливе середовище для росту чорного або коричневого грибка, що обмежує фотосинтез. Лікування передбачає знищення комах-шкідників за допомогою інсектицидів. У випадку сильного зараження слід звернутися до фахівців.

Загалом, якщо ваше кедрове дерево виглядає нездоровим, але ви не можете точно визначити причину, варто запросити кваліфікованого садівника для огляду. Вчасна діагностика та правильний догляд допоможуть повернути дереву здоров'я та красу. Варто пам’ятати, що не всі проблеми викликані хворобами – недостатній догляд, поганий ґрунт або надлишок вологи також можуть спричинити побуріння листя та уповільнення росту.