Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, давление воды из садового шланга может негативно влиять на некоторые растения. Что лучше не поливать таким образом и какой полив рассмотреть взамен, рассказываем далее.

Какие растения не стоит поливать шлангом?

Салат

Салат имеет очень нежные листья, а шланг слишком жесткий для него. Лучше использовать капельное орошение или настроить распыление на садовом шланге и направлять его на почву.

Помидоры

Помидоры также очень деликатные, и садовый шланг может привести к растрескиванию их плодов. Лучше всего использовать капельное орошение или лейку для полива.

Клубника

Никогда не поливайте клубнику из шланга. Попадание земли на ягоды может привести к появлению плесени или болезней. Для нее тоже желательно использовать капельное орошение или лейку для полива.

Лейка часто является лучшим решением / Фото Freepik

Травы

Большинство трав нежные и могут быть легко повреждены садовым шлангом. Кроме того, намокание листьев может привести к появлению грибка. Поливайте их стоит непосредственно у основания в наиболее мягкий способ.

Анютины глазки

Анютины глазки – очень нежные цветы, и вода из садового шланга может быть для них слишком сильной, смывая почву или повреждая лепестки. Вместо этого лучше выбрать лейку с носиком или капельную оросительную линию для сохранения растений.

Бегонии

Бегонии также имеют хрупкие лепестки, поэтому их не следует поливать из шланга. Вместо этого рекомендуют использовать лейку или распылитель.

Розы

Хотя розы можно поливать шлангом, он обязательно должен иметь насадку для распыления. Обычный поток воды может быть слишком агрессивным для роз, которые склонны к осыпанию лепестков, если применять слишком сильный напор.

К слову, важно настраивать разумный полив растений, чтобы не навредить саду и сэкономить воду.