Особенно, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если это касается определенных категорий вещей. С чем можно расставаться смело и без сомнений, рассказываем дальше.

От каких вещей следует избавляться без сомнений?

Вещи, которые больше не подходят

Для всего есть свое время. Одежда, декор, техника, книги и многое другое, что больше не имеет места в жизни, не должно оставаться дома. Внимательно пересмотрите все накопленное и сохраните вещи, имеющие значение или используются, и отдайте или выбросьте то, что больше не соответствует стилю жизни или актуальным потребностям.

Вещи, которые не приносят счастья

Если дома есть что-то, что вызывает чувство тревоги каждый раз, когда вы наталкиваетесь на эту вещь, скорее всего, сейчас самое время избавиться от этого и освободить место для предметов, которые добавляют счастья.

Сентиментальные мелочи

Есть некоторые эмоционально важные вещи, которые действительно стоит хранить. Однако не все, что вызывает у нас сантименты, должно оставаться дома. Если предмет больше не выполняет свою функцию или находится в плохом состоянии, следует отпустить его.

Некоторые вещи стоит учиться отпускать / Фото Freepik

Дубликаты вещей

Пять пар черной обуви, четыре набора чайных ложек и три заварника могут быть крайностью, с которой стоит разобраться. Если дома есть вещи, которые дублируют функции друг друга и являются вполне взаимозаменяемыми, от некоторых дубликатов можно избавляться без сомнения.

Запасы на всякий случай

Есть определенная логика в том, чтобы откладывать вещи на черный день или готовиться к будущим событиям. Однако эти запасы не должны быть чрезмерными. Хранение вещей, которые, вероятно, никогда не будут использованы, – это отличный способ занять место и создать более загроможденную среду, поэтому важно разгрузить свое имущество.

Как облегчить расхламление?

Процесс переборки вещей и избавления от лишнего может быть непростым эмоционально.

Чтобы облегчить эту задачу, стоит поставить себе несколько вопросов. К примеру, следует вспомнить, когда вы в последний раз пользовались этими предметами, и учесть, хотите ли вообще ухаживать за ними.

Также будет полезно взвесить, используется ли эта вещь чаще чем раз в год, и не хранится ли она только из-за воспоминаний.