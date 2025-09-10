Особливо, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, якщо це стосується певних категорій речей. З чим можна розлучатися сміливо та без сумнівів, розповідаємо далі.

Від яких речей слід позбуватися без сумнівів?

Речі, які більше не підходять

Для всього є свій час. Одяг, декор, техніка, книги та багато іншого, що більше не має місця у житті, не повинно залишатися вдома. Уважно передивіться усе накопичене та збережіть речі, що мають значення чи використовуються, і віддайте чи викиньте те, що більше не відповідає стилю життя чи актуальним потребам.

Речі, які не приносять щастя

Якщо вдома є щось, що викликає відчуття тривоги щоразу, коли ви натрапляєте на цю річ, швидше за все, зараз саме час позбутися цього та звільнити місце для предметів, які додають щастя.

Сентиментальні дрібниці

Є деякі емоційно важливі речі, які дійсно варто зберігати. Однак не все, що викликає у нас сентименти, має лишатися вдома. Якщо предмет більше не виконує свою функцію чи перебуває у поганому стані, слід відпустити його.

Деякі речі варто вчитися відпускати / Фото Freepik

Дублікати речей

П'ять пар чорного взуття, чотири набори чайних ложок і три заварники можуть бути крайністю, з якою варто розібратися. Якщо вдома є речі, які дублюють функції одна одної і є цілком взаємозамінними, від деяких дублікатів можна позбуватися без сумніву.

Запаси про всяк випадок

Є певна логіка в тому, щоб відкладати речі на чорний день або готуватися до майбутніх подій. Однак ці запаси не мають бути надмірними. Зберігання речей, які, ймовірно, ніколи не будуть використані, – це чудовий спосіб зайняти місце та створити більш захаращене середовище, тож важливо розвантажити своє майно.

Як полегшити розхламлення?

Процес перебирання речей та позбавлення від зайвого може бути непростим емоційно.

Щоб полегшити це завдання, варто поставити собі кілька питань. До прикладу, слід згадати, коли ви востаннє користувалися цими предметами, та врахувати, чи хочете взагалі доглядати за ними.

Також буде корисно зважити, чи використовується ця річ частіше ніж раз на рік, та чи не зберігається вона лише через спогади.