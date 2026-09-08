Как отмечают эксперты House Beautiful, главный секрет заключается не в том, чтобы буквально "раздвинуть" стены, а в том, чтобы убрать резкие визуальные границы между поверхностями, правильно работать со светом и не перегружать комнату.

Какие цвета помогают сделать маленькую ванную комнату более просторной?

Для компактных помещений хорошо подходят светлые и мягкие оттенки. Они отражают свет и создают более легкое, открытое ощущение.

Нежно-лиловый

Светлый лавандовый или припыленный лиловый может стать интересной альтернативой классическому белому. Пастельный оттенок не привлекает к себе излишнего внимания и создает мягкий фон для белой сантехники, зеркал и металлических деталей. Его можно использовать на всех стенах или выделить им отдельную зону, например душевую.

Важно учитывать освещение: теплые лампы сделают лиловый мягче, а холодный свет может подчеркнуть его прохладный оттенок.



Нежно-лиловый цвет в ванной может стать интересной альтернативой классическому белому / Фото Pinterest

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Пастельно-бирюзовый

Очень светлые оттенки бирюзы и морской волны придают ванной свежесть и легкость. Также такой цвет особенно хорошо смотрится в душевой зоне или на одной акцентной стене. Его можно сочетать с кремовыми поверхностями, натуральным деревом и матовыми металлическими деталями.



Пастельно-бирюзовый придает ванной свежесть и легкость / Фото Pinterest

Светло-голубой

Небесно-голубой – что еще можно сделать с компактным санузлом. Светлые холодные оттенки хорошо сочетаются с белой сантехникой и помогают создать ощущение более открытого пространства. Особенно выигрышно такая палитра смотрится в сочетании с большим зеркалом и прозрачной стеклянной перегородкой в душевой.



Светлые холодные оттенки помогают создать ощущение открытого пространства / Фото Pinterest

Мятный и шалфейный

Светлые мятные и шалфейные оттенки помогут создать в ванной атмосферу домашнего SPA. Они хорошо сочетаются с белым, светлым деревом, натуральным камнем и простыми металлическими деталями. Но стоит помнить: для ванной комнаты нужно выбирать материалы и покрытия, рассчитанные на повышенную влажность.



Светлые мятные оттенки помогут создать в ванной атмосферу домашнего SPA / Фото Pinterest

Жемчужно-серый

Если более яркие пастельные цвета кажутся слишком смелыми, хорошей альтернативой станет очень светлый серый. Он выглядит мягче, чем холодный чистый белый, и помогает создать спокойный, целостный интерьер. Особенно уместен такой оттенок в ванных комнатах с недостаточным количеством естественного света.



Серый цвет помогает создать спокойный, целостный интерьер / Фото Pinterest

Почему белый цвет не всегда делает ванную комнату лучше?

Белый остается одним из самых популярных решений для небольших ванных комнат. Он хорошо отражает свет и создает ощущение чистоты. Но если сделать абсолютно белыми все поверхности, интерьер может стать слишком плоским и стерильным. Зато мягкий пастельный оттенок придает пространству характер, не перегружая его.

Еще один прием – использовать один цвет на нескольких соседних поверхностях. Например, покрасить стены и потолок в близкий оттенок. Благодаря этому резкие границы между плоскостями становятся менее заметными, а комната может казаться более целостной.