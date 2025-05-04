Поэтому, 24 Канал создал подборку культовых квартир из любимых сериалов. Каждая из них наполнена невероятными элементами декора, которые завораживают зрителей.

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"Как я встретил вашу маму"

Квартира Теда Мосби и Маршала Эриксена – настоящее "мальчишеское логово". Именно так его описала Лили – девушка Маршала. Однако сам интерьер поражает своим стилем. Камин, кирпичная кладка, яркий диван и кресла создают уютную атмосферу.



Квартира из сериала "Как я встретил вашу маму" / Скриншот

"Секс и город"

На первый взгляд, квартира Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город" немного неуклюжая. Мебель разных стилей, эклектичные произведения искусства и беспорядочные полки создают впечатление хаоса. Однако на самом деле квартира Кэрри – шикарная. Здесь и открытая планировка, и контрастные узоры, и сочетание мебели середины прошлого века. Помещение Керри – это отражение ее самой. Немного хаотичная, но всегда стильная.



Квартира Кэрри Брэдшоу / Кадр из сериала

"Друзья"

Со своими винтажными постерами, цветочными шторами и китчевыми безделушками, квартира Моники в "Друзьях" – это настоящий мастер-класс по шебби-шику. Интересно, что сам декоратор сериала много вещей для квартиры "Друзей" искал в секонд-хендах и на блошиных рынках. Благодаря этому создалась эстетика, которую Vogue назвал "блошиным шиком".



Квартира из сериала "Друзья" / Кадр из сериала

"Теория большого взрыва"

Квартира 4А из "Теории большого взрыва" расположена в Пасадене, Калифорния. Квартира Шелдона и Леонарда имеет две спальни, ванную комнату, и огромную гостиную, которая сочетается с рабочей зоной и кухней. Именно здесь все герои проводят больше всего времени, ведь здесь всем друзьям хватает места. Что касается самого интерьера, то он идеально дополняет героев и их характер.



Квартира из "Теории большого взрыва" / Кадр из сериала

Ранее в США на продажу выставлен исторический поселок Генри-Ривер-Милл, известный съемками "Голодных игр". Поселок разделен на две части для продажи и предлагает живописные маршруты для туристов, а также недвижимость для аренды.