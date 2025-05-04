Відтак, 24 Канал створив добірку культових квартир з улюблених серіалів. Кожна з них наповнена неймовірними елементами декору, які зачаровують глядачів.

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"Як я зустрів вашу маму"

Квартира Теда Мосбі та Маршала Еріксена – справжнє "парубоцьке лігво". Саме так його описала Лілі – дівчина Маршала. Однак сам інтер'єр вражає своїм стилем. Камін, цегляна кладка, яскравий диван та крісла створюють затишну атмосферу.



Квартира з серіалу "Як я зустрів вашу маму" / Скриншот

"Секс і місто"

На перший погляд, квартира Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто" трохи незграбна. Меблі різних стилів, еклектичні твори мистецтва та безладні полиці створюють враження хаосу. Однак насправді квартира Керрі – шикарна. Тут і відкрите планування, і контрастні візерунки, і поєднання меблів середини минулого століття. Помешкання Керрі – це відображення її самої. Трохи хаотична, але завжди стильна.



Квартира Керрі Бредшоу / Кадр з серіалу

"Друзі"

Зі своїми вінтажними постерами, квітковими шторами та кітчевими дрібничками, квартира Моніки в "Друзях" – це справжній майстер-клас з шеббі-шику. Цікаво, що сам декоратор серіалу багато речей для квартири "Друзів" шукав у секонд-хендах та на блошиних ринках. Завдяки цьому створилася естетика, яку Vogue назвав "блошиним шиком".



Квартира з серіалу "Друзі" / Кадр з серіалу

"Теорія великого вибуху"

Квартира 4А з "Теорії великого вибуху" розташована у Пасадені, Каліфорнія. Квартира Шелдона та Леонарда має дві спальні, ванну кімнату, та величезну вітальню, яка поєднується з робочою зоною та кухнею. Саме тут усі герої проводять найбільше часу, адже тут всім друзям вистачає місця. Що стосується самого інтер'єру, то він ідеально доповнює героїв та їхній характер.



Квартира з "Теорії великого вибуху" / Кадр з серіалу

Раніше у США на продаж виставлено історичне селище Генрі-Рівер-Мілл, відоме зйомками "Голодних ігор". Селище розділене на дві частини для продажу та пропонує мальовничі маршрути для туристів, а також нерухомість для оренди.