Как отмечает Tom's Guide, после заваривания чайные листья все еще могут пригодиться в быту. Если полностью высушить пакетик, его можно положить в небольшое закрытое пространство или подвесить на дверную ручку.

Как правильно использовать чайный пакетик?

Сначала использованный пакетик нужно хорошо высушить. Для этого его можно оставить на блюдце или другой сухой поверхности до полного испарения влаги. Это важно, ведь влажные чайные листья могут быстро заплесневеть. Тогда вместо приятного запаха в доме появится еще одна проблема.

После высыхания пакетик можно:

повесить на ручку двери;

положить в шкаф с одеждой или бельем;

оставить в гардеробной;

положить на полку рядом с обувью;

поместить в небольшой кухонный шкафчик.

Какой чай выбрать?

Для такого способа подойдут обычный черный или зеленый чай. А если хочется легкого аромата, можно использовать пакетики с мятой, лавандой, цитрусовыми или другими ароматными травами. Но важно понимать: чайный пакетик не устранит причину сильного запаха.

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Если в помещении пахнет плесенью, сыростью, испорченными продуктами или мусором, сначала нужно устранить источник запаха и проветрить комнату. Такой лайфхак уместен скорее для легкой затхлости в небольших помещениях.



Как правильно использовать чайный пакетик / Фото Unsplash

После использования чайный пакетик не стоит оставлять надолго без проверки. Если он снова намок, начал неприятно пахнуть или на нем появилась плесень, его нужно выбросить. Поэтому в следующий раз не спешите выбрасывать использованный чай.

После сушки он может обрести вторую жизнь – например, на дверной ручке шкафа или в прихожей, где поможет бороться с легкими посторонними запахами.