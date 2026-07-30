Именно поэтому во время путешествий по Европе многие обращают внимание на одну деталь: возле частных домов редко можно увидеть большие огороды. 24 Канал разобрался, почему так получилось и действительно ли европейцы почти не выращивают овощи самостоятельно?

Есть ли огороды в Европе?

Отметим, что утверждение о том, что европейцы совсем не разбивают огороды, является мифом. Во многих странах существуют целые сообщества людей, которые с удовольствием выращивают овощи, ягоды и зелень. Однако для большинства это не способ обеспечить себя продуктами, а хобби.

Какова ситуация в разных странах мира?

В Германии большой популярностью пользуются так называемые Kleingärten – небольшие садовые участки, которые люди арендуют или получают в пользование для отдыха и выращивания растений. Здесь можно увидеть помидоры, огурцы, клубнику, яблони, смородину, цветки и даже небольшие теплицы.

В Великобритании распространены allotments – отдельные земельные участки, которые городские жители арендуют специально для садоводства. В некоторых городах желающие даже годами ждут своей очереди, чтобы получить такой участок. Подобные семейные огороды есть во Франции, Нидерландах, Дании, Швеции и других странах. Разница заключается лишь в одном: большинство европейцев не засаживает овощами всю территорию возле дома.

Почему же огороды не так распространены, как в Украине?

Одной из главных причин является экономика. Во многих странах Западной Европы продукты остаются относительно доступными, а заработная плата – высокой. Если человек зарабатывает 20–30 евро в час, то несколько часов, потраченных на прополку или окучивание картофеля, могут обойтись дороже, чем покупка готовых овощей в магазине. Именно поэтому многие семьи предпочитают посвятить свободное время отдыху или провести его с близкими.



В Европе популярны крошечные огороды / Фото Unsplash

Еще одна причина – высокая стоимость земли. В густонаселенных странах, таких как Нидерланды, Бельгия или Великобритания, каждый квадратный метр приусадебного участка стоит дорого. Поэтому владельцы домов нередко обустраивают:

газоны;

террасы;

зоны для барбекю;

детские площадки;

декоративные сады;

места для отдыха.

Для многих это способ максимально комфортно использовать пространство вокруг дома.



Дома в Европе имеют немало мест для отдыха / Фото Unsplash

Если в Украине дача традиционно ассоциировалась с работой на грядках, то в большинстве стран Западной Европы загородный дом – это прежде всего место для отдыха. Выходные здесь чаще посвящают путешествиям, велосипедным прогулкам, семейным встречам, пикникам или спорту. Поэтому люди не всегда готовы тратить каждую субботу на прополку, полив или борьбу с вредителями.

Современная логистика также изменила отношение к огородам. Овощи и фрукты доступны в супермаркетах практически круглый год. Кроме того, во многих странах популярны фермерские рынки, где можно приобрести свежую местную продукцию. Поэтому необходимость выращивать большие объемы овощей для собственной семьи постепенно исчезает.

Что выращивают европейцы?

Если огород уже есть, то на нем чаще всего растут культуры, которые сложно сравнить по вкусу с магазинными. Среди самых популярных:

помидоры;

огурцы;

клубника;

малина;

зелень;

базилик;

розмарин;

мята;

кабачки;

тыквы.

Многие также выращивают фруктовые деревья или декоративные растения. Картофель, свекла или большие плантации моркови встречаются значительно реже, чем в Украине.

Почему в Украине огороды до сих пор популярны?

Украинская традиция имеет глубокие исторические корни. На протяжении многих десятилетий собственный огород был гарантией продовольственной безопасности семьи. Особенно важную роль он играл в 1990-х годах, когда многие люди переживали экономические трудности.



Почему в Украине огороды до сих пор популярны / Фото Unsplash

Выращенные собственными руками овощи позволяли существенно экономить семейный бюджет, а консервирование стало неотъемлемой частью быта. Даже сегодня многие украинцы продолжают выращивать овощи не только из соображений экономии, но и потому, что доверяют качеству собственного урожая больше, чем магазинной продукции.

В то же время в последние годы меняется и подход украинцев к приусадебным участкам. Молодые домовладельцы все чаще оставляют лишь несколько грядок с зеленью, помидорами или клубникой, а остальную территорию обустраивают под газон, сад или зону отдыха. Таким образом они пытаются найти баланс между желанием выращивать собственные овощи и комфортным отдыхом.