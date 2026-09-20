Данные американских университетских агротехнических служб, в частности University of Maryland Extension, подтверждают, что выбор сидерата следует осуществлять в зависимости от цели.

Какие сидераты посеять осенью?

Горчица

Горчица ( ) быстро всходит и образует густой зеленый покров. Ее часто высевают после картофеля, томатов и огурцов. В то же время это представитель семейства капустных, поэтому перед посадкой капусты, редиса, редьки и других крестоцветных ее лучше не использовать.

Горчицу часто сеют после картофеля, помидоров и огурцов / Фото Unsplash

Фацелия

Фацелия считается одним из самых универсальных вариантов. Она подходит после большинства овощных культур и достаточно быстро развивается, поэтому ее можно высевать даже после поздней уборки урожая.

Масличная редька

Масличная редька обладает мощной корневой системой и может быть полезна на тяжелых и уплотненных почвах. Однако она, как и горчица, относится к капустным, поэтому ее не стоит высевать перед крестоцветными культурами.

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Овес

Овес хорошо подходит для осеннего посева, в частности на тяжелых почвах. Его также можно сочетать с викой, чтобы получить больше зеленой массы.



Овес идеально подходит для осеннего посева / Фото Unsplash

Ржа

Ржаная пшеница хорошо переносит холод, поэтому ее можно сеять позже. При благоприятных условиях она продолжает расти даже весной.

Когда сеять сидераты?

Лучше всего высевать их сразу после того, как грядка освободилась. Горчице, фацелии, масличной редьке и овсу желательно дать достаточно времени для развития до наступления холодов. Ржань можно оставить для более позднего посева благодаря ее холодостойкости.

Перед посевом грядку очищают от сорняков и растительных остатков, рыхлят верхний слой почвы и равномерно распределяют семена. Затем их неглубоко заделывают. Если осень сухая, участок следует увлажнить.

Что делать с сидератами осенью?

Сидераты желательно скосить до активного цветения и образования семян. Зеленую массу можно оставить на поверхности в качестве мульчи или неглубоко заделать в почву. Главное правило – не затягивать с посевом после освобождения грядки. Почему больше времени у растений будет на укоренение и формирование зеленой массы, тем лучше они смогут защитить почву до весны.