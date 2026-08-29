Как отмечает Martha Stewart, для теплолюбивых культур первая зима может стать настоящим испытанием. Молодой саженец не всегда успевает сформировать достаточно крепкую корневую систему, поэтому сильные морозы могут серьезно повредить его или даже полностью уничтожить.

Какие деревья лучше не сажать осенью?

Абрикос

Абрикос – одна из культур, с которыми осенью стоит быть особенно осторожными. В регионах с мягкими зимами осенняя посадка может быть вполне удачной: прохладная погода снижает стресс для растения, а корни продолжают развиваться.

Однако в регионах с суровыми морозами ситуация совсем иная. Молодой абрикос может не успеть достаточно укорениться до наступления холодов. Поэтому в условиях холодной зимы безопаснее перенести посадку на весну.



Молодой абрикос может не успеть укорениться до наступления холодов / Фото Unsplash

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Персик

Персиковые деревья также очень чувствительны к времени посадки. Если высадить молодой саженец осенью там, где зимой бывают сильные морозы, его корневая система может не успеть адаптироваться. Весенняя посадка дает персику значительно больше времени для развития.

Дерево проходит полный теплый сезон, наращивает корни и постепенно готовится к первой зимовке. Чаще всего персики рекомендуют высаживать ранней весной, пока дерево еще находится в состоянии покоя.



Весенняя посадка дает персику значительно больше времени для развития / Фото Unsplash

Инжир

Еще одна теплолюбивая культура – инжир. Его лучше высаживать тогда, когда почва уже хорошо прогрелась. В конце весны или в начале лета у растения есть достаточно времени, чтобы активно развить корневую систему и побеги до наступления холодов. Осенняя посадка может быть рискованной: молодые корни не всегда успевают укрепиться, а сильный мороз может повредить надземную часть растения.



Сильный мороз способен повредить надземную часть инжира / Фото Unsplash

Почему осенняя посадка может быть опасной?

Главная проблема заключается не только в низкой температуре. Молодому растению после пересадки нужно время на адаптацию и укоренение. Если холода наступают слишком быстро, саженец встречает первую зиму ослабленным.

Особенно опасными могут быть:

резкие перепады температуры,

сильные морозы,

промерзание почвы.

В то же время важно помнить: сроки посадки зависят от конкретного региона и сорта дерева. То, что хорошо переносит осеннюю посадку в местности с мягким климатом, может не пережить зиму в более холодной зоне.

Поэтому перед посадкой теплолюбивых абрикосов, персиков и инжира осенью стоит оценить климат своего региона. Иногда лучше подождать несколько месяцев до весны, чем рисковать молодым саженцем уже в первую зиму.