Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, роликом, собравшим более 62 миллионов просмотров, поделилась Джесс Коркора – владелица дома. Какой же бассейн она создала вместе со своим мужем, рассказываем дальше.
Какой цвет для бассейна выбрала семья?
На видео, которым поделилась женщина, видно сцену строительства, когда бассейн приобретает форму, а несколько рабочих закладывают фундамент.
Наш бассейн мечты понравится не всем, но мы им одержимы,
– подписала ролик владелица помещения.
Как строили бассейн: смотрите видео
Позже она опубликовала результат и ошеломила соцсети тем, что бассейн оказался черным.
Мы очень довольны тем, как это получилось,
– сказала Джесс, демонстрируя в другом ролике бассейн при разном освещении.
Как выглядит бассейн: смотрите видео
Несколько пользователей тикток выразили обеспокоенность тем, что темный цвет бассейна поглощает слишком много солнечного тепла и вода будет чрезмерно нагреваться.
Другие же были менее критичными и говорили, что темный цвет может помочь естественным образом нагревать бассейн.
Однако несмотря на разность мнений семья вполне довольна своим выбором и не жалеет об оригинальном решении.
Кстати, прежде чем устанавливать бассейн во дворе стоит знать некоторые особенности использования.