Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, роликом, що зібрав понад 62 мільйони переглядів, поділилась Джесс Коркора – власниця помешкання. Який же басейн вона створила разом зі своїм чоловіком, розповідаємо далі.

Який колір для басейну обрала родина?

На відео, яким поділилась жінка, видно сцену будівництва, коли басейн набуває форми, а кілька робітників закладають фундамент.

Наш басейн мрії сподобається не всім, але ми ним одержимі,

– підписала ролик власниця помешкання.

Пізніше вона опублікувала результат і приголомшила соцмережі тим, що басейн виявився чорним.

Ми дуже задоволені тим, як це вийшло,

– сказала Джесс, демонструючи в іншому ролику басейн під час різного освітлення.

Кілька користувачів тікток висловили стурбованість тим, що темний колір басейну поглинає занадто багато сонячного тепла і вода буде надмірно нагріватися.

Інші ж були менш критичними й казали, що темний колір може допомогти природним чином нагрівати басейн.

Однак попри різність думок родина цілком задоволена своїм вибором і не шкодує про оригінальне рішення.

До речі, перш ніж встановлювати басейн у дворі варто знати деякі особливості використання.