Как отмечают эксперты издания Kobieta.gazeta.pl, причина не обязательно одна. Растения страдают от все более продолжительных периодов жары и засухи, а ослабленные деревья легче подвергаются атаке вредителей.

Почему туи, которые десятилетиями считались неприхотливыми, начали буреть?

Туи полюбили не случайно. Они:

быстро формируют густую крону,

хорошо поддаются стрижке,

могут годами выполнять роль естественной изгороди.

Однако засухи меняют условия, в которых растут эти растения. При длительном дефиците влаги поверхностной корневой системе туи становится сложнее получать достаточное количество воды из почвы. Длительная жара дополнительно усиливает стресс. Именно поэтому после жарких и засушливых периодов владельцы садов могут замечать характерную картину: отдельные ветви начинают желтеть или буреть, а со временем сухие участки распространяются на все растение.

Эксперты отмечают, что увядание туй часто носит комплексный характер – сочетаются:

недостаток воды,

неблагоприятные условия почвы,

вредители и болезни.



Как выглядят туи, которые начали болеть / Фото Unsplash

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Какой опасный жук совершает атаку на туи?

Отдельная проблема – кипарисовая златка, или Lamprodila festiva. Этот небольшой жук особенно опасен не из-за взрослых особей, а из-за его личинок. Они развиваются под корой и прокладывают ходы в тканях растения. Из-за этого нарушается движение воды и питательных веществ, а поврежденные ветви постепенно отмирают.

Среди признаков поражения:

пожелтение или побурение кроны,

отмирание отдельных ветвей,

трещины в коре и характерные отверстия, из которых выходят взрослые жуки.

Опасность еще и в том, что на начальном этапе вредителя сложно заметить. Личинки находятся внутри древесины, поэтому к моменту, когда хозяин видит явные симптомы, растение уже может быть сильно повреждено. Ученые называют этот вид одним из важных вредителей декоративных туй и можжевельников.

Почему заменяют туи?

Вместо того чтобы высаживать десятки одинаковых хвойных растений, садоводы все чаще комбинируют разные виды. Это особенно актуально в условиях, когда периоды жары и засухи становятся серьезным испытанием для декоративных насаждений.

В то же время универсального растения, которое одинаково хорошо будет себя чувствовать на каждом участке, не существует. Перед заменой туй стоит учесть тип почвы, освещение, доступность воды и высоту будущей живой изгороди.

Поэтому эпоха идеально одинаковых зеленых стен из туй может постепенно уходить в прошлое. Причем не обязательно потому, что туи стали "плохими" растениями. Скорее, условия, в которых они растут, изменились – и садоводам приходится подбирать насаждения уже с учетом жары, засухи и новых вредителей.