Как отмечают эксперты издания Kobieta.gazeta.pl, причина не обязательно одна. Растения страдают от все более продолжительных периодов жары и засухи, а ослабленные деревья легче подвергаются атаке вредителей.
Почему туи, которые десятилетиями считались неприхотливыми, начали буреть?
Туи полюбили не случайно. Они:
- быстро формируют густую крону,
- хорошо поддаются стрижке,
- могут годами выполнять роль естественной изгороди.
Однако засухи меняют условия, в которых растут эти растения. При длительном дефиците влаги поверхностной корневой системе туи становится сложнее получать достаточное количество воды из почвы. Длительная жара дополнительно усиливает стресс. Именно поэтому после жарких и засушливых периодов владельцы садов могут замечать характерную картину: отдельные ветви начинают желтеть или буреть, а со временем сухие участки распространяются на все растение.
Эксперты отмечают, что увядание туй часто носит комплексный характер – сочетаются:
- недостаток воды,
- неблагоприятные условия почвы,
- вредители и болезни.
Как выглядят туи, которые начали болеть / Фото Unsplash
Какой опасный жук совершает атаку на туи?
Отдельная проблема – кипарисовая златка, или Lamprodila festiva. Этот небольшой жук особенно опасен не из-за взрослых особей, а из-за его личинок. Они развиваются под корой и прокладывают ходы в тканях растения. Из-за этого нарушается движение воды и питательных веществ, а поврежденные ветви постепенно отмирают.
Среди признаков поражения:
- пожелтение или побурение кроны,
- отмирание отдельных ветвей,
- трещины в коре и характерные отверстия, из которых выходят взрослые жуки.
Опасность еще и в том, что на начальном этапе вредителя сложно заметить. Личинки находятся внутри древесины, поэтому к моменту, когда хозяин видит явные симптомы, растение уже может быть сильно повреждено. Ученые называют этот вид одним из важных вредителей декоративных туй и можжевельников.
Почему заменяют туи?
Вместо того чтобы высаживать десятки одинаковых хвойных растений, садоводы все чаще комбинируют разные виды. Это особенно актуально в условиях, когда периоды жары и засухи становятся серьезным испытанием для декоративных насаждений.
В то же время универсального растения, которое одинаково хорошо будет себя чувствовать на каждом участке, не существует. Перед заменой туй стоит учесть тип почвы, освещение, доступность воды и высоту будущей живой изгороди.
Поэтому эпоха идеально одинаковых зеленых стен из туй может постепенно уходить в прошлое. Причем не обязательно потому, что туи стали "плохими" растениями. Скорее, условия, в которых они растут, изменились – и садоводам приходится подбирать насаждения уже с учетом жары, засухи и новых вредителей.