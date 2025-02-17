Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, многие считают, что строительство подпорной стены – это сложный процесс, хотя на самом деле его можно выполнить самостоятельно. Что для этого нужно и как это сделать, рассказываем далее.

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Выбор материалов для подпорной стены

Подпорные стены из блоков являются самыми простыми для монтажа, поскольку не требуют использования раствора. Лучшим вариантом для новичков является бетонная брусчатка, имеющая специальные соединения.

Также можно использовать кирпич, природный камень или даже древесину. Выбирая материал, следует учитывать климат, тип почвы и местоположение конструкции.

Как построить подпорную стену самостоятельно

Перед началом строительства нужно спланировать место расположения стены и убедиться, что в зоне строительства нет подземных коммуникаций. Далее следует разметить территорию с помощью кольев и веревки.

После этого необходимо выкопать траншею шириной ориентировочно 30 сантиметров и глубиной 10 – 15 сантиметров. Половина первого ряда блоков должна быть заглублена в грунт. Также следует уплотнить дно траншеи и засыпать туда слой щебня для надежного фундамента.

Подпорная стена в саду: смотрите видео

Теперь можно начинать укладку блоков с самой низкой точки траншеи. Используйте уровень, чтобы убедиться в горизонтальности конструкции.

Если нужно, корректируйте положение блоков с помощью резинового молотка. Далее укладывайте следующие слои блоков в шахматном порядке, чтобы избежать совпадений швов. После второго ряда установите дренажную систему и засыпьте гравием или песком.

Последний ряд можно закрепить клеем или цементным раствором для дополнительной прочности. Убедитесь, что дренаж работает, и засыпьте грунтом заднюю часть стены. Теперь подпорная стена окончательно готова.