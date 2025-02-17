Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, багато хто вважає, що будівництво підпірної стіни – це складний процес, хоча насправді його можна виконати самостійно. Що для цього потрібно та як це зробити, розповідаємо далі.

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Вибір матеріалів для підпірної стіни

Підпірні стіни з блоків є найпростішими для монтажу, оскільки не потребують використання розчину. Найкращим варіантом для новачків є бетонна бруківка, що має спеціальні з’єднання.

Також можна використовувати цеглу, природний камінь або навіть деревину. Вибираючи матеріал, слід враховувати клімат, тип ґрунту та місце розташування конструкції.

Як побудувати підпірну стіну самотужки

Перед початком будівництва потрібно спланувати місце розташування стіни та переконатися, що в зоні будівництва немає підземних комунікацій. Далі слід розмітити територію за допомогою кілків і мотузки.

Після цього необхідно викопати траншею шириною орієнтовно 30 сантиметрів і глибиною 10 – 15 сантиметрів. Половина першого ряду блоків має бути заглиблена в ґрунт. Також слід ущільнити дно траншеї та засипати туди шар щебеню для надійного фундаменту.

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Тепер можна починати укладання блоків з найнижчої точки траншеї. Використовуйте рівень, щоб переконатися в горизонтальності конструкції.

Якщо потрібно, коригуйте положення блоків за допомогою гумового молотка. Далі укладайте наступні шари блоків у шаховому порядку, щоб уникнути збігів швів. Після другого ряду встановіть дренажну систему та засипте гравієм або піском.

Останній ряд можна закріпити клеєм або цементним розчином для додаткової міцності. Переконайтеся, що дренаж працює, і засипте ґрунтом задню частину стіни. Тепер підпірна стіна остаточно готова.