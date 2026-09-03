Садовод, блогер и автор YouTube-канала Иван Саврий советует не спешить избавляться от чернобрывцев после окончания цветения.

Почему не стоит сразу выбрасывать чернобривцы?

Чернобрывцы ценятся не только за яркие цветки. Растения обладают фитосанитарными свойствами, благодаря которым могут быть полезны для сада и огорода. Их характерный запах способен отпугивать часть летающих вредителей, а корневая система выделяет вещества, которые могут воздействовать на некоторых почвенных вредителей и микроорганизмы.

Именно поэтому после окончания цветения не обязательно сразу выбрасывать кусты на свалку. В то же время оставлять растения на грядках без подготовки также не стоит. Сначала из них нужно собрать семена.

Как собрать семена чернобрывцев?

Для посадки в следующем году можно собрать семена из полностью созревших сухих семенных коробочек. Их нужно осторожно снять с растений, при необходимости дополнительно просушить в сухом помещении и оставить до следующего сезона. Таким образом можно получить собственный посадочный материал и не покупать семена весной.

Сначала снимите созревшие коробочки с семенами, просушите и сохраните, они понадобятся для посадки в следующем году,

– советует Иван Саврий.

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Важно собирать именно хорошо созревшие семена, ведь недозрелый материал может хуже храниться и иметь более низкую всхожесть.



Почему чернобрывцы осенью нельзя просто вырвать / Фото Unsplash

Что делать с бархатцами после сбора семян?

После сбора семян зеленую массу растений можно использовать в интересах почвы. Стебли и листья следует измельчить секатором, особенно если чернобровки большие и имеют жесткие стебли.

После этого растительные остатки можно заделать в почву во время осенней перекопки или использовать в качестве части органической мульчи. В течение осенне-зимнего периода растительные остатки будут постепенно разлагаться и возвращать органическое вещество в почву.

Полученную массу заделайте в почву на грядке. За осень-зиму растительные остатки постепенно разложатся и станут источником органического вещества и питательных элементов для почвы,

– пояснил огородник.

Главное – не вырывать чернобрывцы и не выбрасывать их сразу после цветения. Сначала стоит дождаться созревания семян, собрать их и просушить. Только после этого растения можно измельчить и использовать на участке. В то же время больные или сильно пораженные растения лучше не заделывать в компост или почву, чтобы не создавать дополнительных рисков для будущих посадок.

Итак, осенью чернобрывцы могут пригодиться огороднику еще раз. Сначала они обеспечат семенами на следующий сезон, а после этого их растительная масса может стать частью органических остатков, которые вернутся в почву. Как подытоживает Иван Саврий, пользу от чернобрывцев можно получить дважды: сначала собрать собственные семена, а затем использовать растительные остатки на грядках.