Почему из-за электропроводки вспыхивают пожары, сообщает 24 Канал со ссылкой на @turnazar.

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Какие причины пожара из-за проводки?

Эксперт по пожарной защите Назар Тур отметил, что проводка часто становится причиной пожара в доме. Так, самыми распространенными вариантами, почему из-за проводки происходит возгорание, является следующее:

Перегрузка сети

Очень часто пожары происходят из-за перегрузки. Если подключать к одной розетке чрезмерное количество приборов с помощью удлинителя или тройников, то это может стать причиной возгорания.

Старение проводки

Если в доме установлена старая проводка, то это тоже может стать причиной пожара. Со временем провода могут терять изоляцию, что может привести к возгоранию.

Использование несертифицированных приборов

Эксплуатация несертифицированной бытовой техники может стать серьезной проблемой. Кроме того, следует тщательно подходить к выбору мастера, который будет устанавливать проводку, ведь некачественный монтаж также может стать причиной пожара.

Причины пожара из-за проводки: смотрите видео

К слову, в интервью 24 Каналу сотрудник ГСЧС рассказал, что может стать причиной пожара в доме. Он также объяснил, сколько огнетушителей следует держать в доме.