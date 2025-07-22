Чому через електропроводку спалахують пожежі, повідомляє 24 Канал з посиланням на @turnazar.

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Які причини пожежі через проводку?

Експерт з пожежного захисту Назар Тур наголосив, що проводка часто стає причиною пожежі у домі. Так, найпоширенішими варіантами, чому через проводку стається загоряння, є наступне:

Перевантаження мережі

Дуже часто пожежі стаються через перевантаження. Якщо підключати до однієї розетки надмірну кількість приладів за допомогою подовжувача чи трійників, то це може стати причиною загоряння.

Старіння проводки

Якщо у домі встановлена стара проводка, то це теж може стати причиною пожежі. З часом дроти можуть втрачати ізоляцію, що може спричинити загоряння.

Використання несертифікованих приладів

Експлуатація несертифікованої побутової техніки може стати серйозною проблемою. Крім того, слід ретельно підходити до вибору майстра, який встановлюватиме проводку, адже неякісний монтаж також може стати причиною пожежі.

Причини пожежі через проводку: дивіться відео

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу співробітник ДСНС розповів, що може стати причиною пожежі у домі. Він також пояснив, скільки вогнегасників слід тримати в оселі.