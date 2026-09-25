Как использовать силикагель в быту – расскажет Tech.Wp.

Где и как можно применять пакетики с силикагелем?

На кухне

Силикагель помогает снизить влажность и сохранить хрусткость сухих продуктов. При этом рядом с едой можно использовать только герметично упакованные пакетики, предназначенные для такого применения. Гранулы не должны контактировать с продуктами.

Для электроники

Если телефон или другое устройство намокло, его можно выключить и положить в герметичный пакет вместе с большим количеством силикагеля на 24–48 часов. Такой способ считается лучшей альтернативой рису, частицы которого могут попасть в разъемы.

Для защиты от ржавчины

Пакетики можно положить в ящик с инструментами или рядом с металлическими предметами – они помогут уменьшить воздействие влаги.

Как выглядит силикагель / Фото Unsplash

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В автомобиле и ванной

Силикагель может поглощать часть влаги и помогать уменьшить образование конденсата в небольших замкнутых пространствах.

Для борьбы с запахами

Пакетики можно положить в обувь, спортивную сумку или шкафчик. Поглощая влагу, они создают менее благоприятные условия для появления неприятных запахов. При этом важно не открывать пакетики и не допускать попадания гранул силикагеля в еду.

Стоит ли выбрасывать пакетики с силикагелем?

Не обязательно. Если пакетик целый, сухой и чистый, его можно использовать для различных бытовых нужд. Главное – не открывать пакетики и не допускать контакта гранул с пищей. Таким образом, маленький пакетик из коробки для обуви может оказаться вовсе не мусором, а простым средством для борьбы с лишней влагой в доме.