Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, современные специалисты по уборке убеждены, что эти лайфхаки могут изменить ваш подход к уборке легко, бюджетно и эффективно. В чем же заключаются вечные секреты чистоты, рассказываем далее.

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Не мойте овощи и фрукты только водой

Обычное споласкивание не всегда достаточно для удаления грязи из продуктов. Лучше замочите овощи и фрукты в миске с водой и пищевой содой на 5 – 10 минут. Затем тщательно промойте холодной водой. Так вы увидите, как грязь всплывает, и действительно очистите продукты перед употреблением.

Добавляйте пищевую соду в стирку белья

Пищевая сода – универсальное средство. Для стирки белого белья используйте не только стиральный порошок, но и добавьте немного соды и отбеливателя. Это помогает сохранить яркость и чистоту постельного белья, полотенец и носков.

Старая одежда – идеальные тряпки идеальные тряпки

Вместо того, чтобы выбрасывать изношенную одежду, превратите ее в многоразовые тряпки. Они прекрасно подходят для уборки пыли, полировки мебели и даже для сушки посуды. Когда тряпки станут совсем непригодными, их не жалко будет выбросить – и вы сэкономите на бумажных полотенцах.

Некоторые секреты уборки остаются актуальными годами / Фото Freepik

Мойте пол горячей водой

Горячая вода лучше растворяет грязь, чем теплая или холодная. Также лучше работать небольшими участками, чтобы сохранять воду максимально горячей. В результате этот метод обеспечивает ощущение чистоты под ногами.

Не спешите с мытьем посуды

Если нет времени или вдохновения мыть посуду сразу – не беда. Замочите ее в воде в раковине или наполните оставленные кастрюли – грязь отмокнет, и мыть будет значительно легче. Этот простой подход уменьшает стресс и усилия.

Сушите белье на солнце

Солнце не только сушит, но и дезинфицирует ткань и дарит неповторимый свежий аромат, поэтому стоит стирать простыни и полотенца именно в хорошие солнечные дни.

Кстати, иногда даже самая тщательная уборка не помогает избавиться от неприятных запахов дома. Но не стоит паниковать – есть 10 возможных причин проблемы и варианты решения.