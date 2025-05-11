Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация набрала более 18 тысяч лайков, вызвав волну недоумения и предположений среди пользователей. Что же произошло со шкафом, рассказываем далее.

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Как за ночь в шкафу возникло отверстие

Автор сообщения отметил, что в доме живут только два человека, и ни один из них не сделал этого отверстия. Внешне он выглядит как идеальный круг, хотя изнутри имеет легкое искривление.

Пользователи предположили, что причиной может быть вредитель или насекомое, однако точность отверстия озадачила многих.

Сертифицированные специалисты-энтомологи объяснили, что вероятным виновником является жук-дереворез. Отверстие, по их словам, типично соответствует размеру, который оставляют эти вредители.

Как выглядит отверстие в шкафу: смотрите фото

Эти насекомые, известны своей способностью прорезать древесину, используют прочные мандибулы, способные выдерживать длительную нагрузку. В научных публикациях отмечается, что их способность сверлить древесину базируется на сочетании твердости и упругости челюстей.

Кроме того, жуки-древоточцы часто встречаются в жилых помещениях и способны повреждать мебель, полы и другие деревянные конструкции, особенно если они изготовлены из необработанной или влаговпитывающей древесины.

Обычно заражение происходит из-за покупки подержанной мебели, занесения зараженных дров или использования необработанной древесины в интерьере.

По словам экспертов, личинки могут жить внутри дерева от нескольких месяцев до нескольких лет. Повреждения часто проявляются неожиданно, а сами отверстия появляются без предварительных признаков активности.

Чтобы предотвратить появление жуков в доме, специалисты советуют:

использовать высушенную в печи или обработанную древесину;

герметизировать щели в деревянных конструкциях;

поддерживать сухость в помещениях;

внимательно осматривать новую мебель;

применять деревозащитные средства или инсектициды при подозрении на заражение.

Под постом же пользователи активно делились впечатлениями. "Это меня бы выбило из колеи", – признавался один из них. А еще несколько человек сообщили о подобном опыте в собственных домах. В частности, некоторые посоветовали немедленно снять дверцы шкафа, запаковать их и вынести из дома, чтобы избежать распространения вредителей.

К слову, неожиданные сюрпризы дома могут создать не только жуки, но и пчелы. В частности, недавно рой захватил балкон семьи в Индии.