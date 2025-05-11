Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, публікація набрала понад 18 тисяч вподобань, викликавши хвилю здивування та припущень серед користувачів. Що ж сталося з шафою, розповідаємо далі.

До теми Жінка знайшла замкнені двері у своєму 200-річному будинку, шокована тим, що за ними ховалось

Як за ніч у шафі виник отвір

Автор допису зазначив, що в оселі мешкають лише двоє людей, і жоден із них не зробив цього отвору. Зовні він виглядає як ідеальне коло, хоча зсередини має легке викривлення.

Користувачі припустили, що причиною може бути шкідник або комаха, проте точність отвору спантеличила багатьох.

Сертифіковані фахівці-ентомологи пояснили, що ймовірним винуватцем є жук-дереворіз. Отвір, за їхніми словами, типово відповідає розміру, який залишають ці шкідники.

Як виглядає отвір у шафі: дивіться фото

Ці комахи, відомі своєю здатністю прорізати деревину, використовують міцні мандибули, здатні витримувати тривале навантаження. У наукових публікаціях наголошується, що їхня здатність свердлити деревину базується на поєднанні твердості та пружності щелеп.

Крім того, жуки-дереворізи часто трапляються у житлових приміщеннях і здатні пошкоджувати меблі, підлоги та інші дерев’яні конструкції, особливо якщо вони виготовлені з необробленої або вологовбираючої деревини.

Зазвичай зараження відбувається через купівлю вживаних меблів, занесення заражених дров чи використання необробленої деревини в інтер’єрі.

За словами експертів, личинки можуть жити всередині дерева від кількох місяців до кількох років. Пошкодження часто проявляються несподівано, а самі отвори з’являються без попередніх ознак активності.

Щоб запобігти появі жуків у будинку, фахівці радять:

використовувати висушену в печі або оброблену деревину;

герметизувати щілини в дерев’яних конструкціях;

підтримувати сухість у приміщеннях;

уважно оглядати нові меблі;

застосовувати деревозахисні засоби або інсектициди при підозрі на зараження.

Під дописом же користувачі активно ділилися враженнями. "Це мене б вибило з колії", – зізнавався один з них. А ще кілька людей повідомили про подібний досвід у власних домівках. Зокрема, деякі порадили негайно зняти дверцята шафи, запакувати їх та винести з дому, щоб уникнути поширення шкідників.

До слова, неочікувані сюрпризи вдома можуть створити не тільки жуки, а й бджоли. Зокрема, нещодавно рій захопив балкон сім’ї в Індії.