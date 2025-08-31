Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, супруги документируют свой путь на YouTube-канале, фиксируя каждый шаг амбициозного строительства. Как они делают дом из судна, рассказываем дальше.

Также интересно Уроки дизайна из каюты круизного лайнера: 6 удивительных хитростей для малогабаритных помещений

Как пара превращает корабль в дом?

В детстве Райли несколько раз путешествовал на плавучем доме с семьей и друзьями. Кроме того, пара навещала друзей, которые жили на плавучем доме.

Баржа была пришвартована возле лодки друзей, и мы сразу ею заинтересовались. В этом году мы наконец связались с владельцем, и Райли убедил его продать ее нам,

– рассказывает Кейси.

История судна такая же необычная, как и его новое назначение. В течение десятилетий ВМС использовали баржу как акустический испытательный центр на одном из самых глубоких озер США, а также для исследований подводных лодок. Когда-то это было темное судно без окон, полное компьютерного оборудования, теперь его переделали в почти 80 квадратных метров открытого пространства.

Супруги проектируют главное здание, которое будет включать две спальни на первом этаже, две дополнительные кровати на втором этаже, полностью оборудованную кухню и ванную комнату, а также большую гостиную и столовую открытой планировки. Лодка будет вмещать до семи человек, будет иметь отопление, кондиционер и проточную воду.

Как пара делает дом из баржи: смотрите видео

Мы оба мечтали жить на плавучем доме, но все еще пытаемся выяснить, как это сделать с малышом. Этим летом это место, где мы можем проводить время с друзьями и семьей на выходных,

– делится Кортни.

Решив взять на себя большую часть работы самостоятельно, превращение баржи в пригодное для жизни пространство не обходится без трудностей для пары.

Ничто не стоит ровно, и баржа постоянно движется. Но как только мы установили окна и двери, темп изменений действительно возрос,

– объяснила Кортни.

Своим путем они делятся на YouTube. Пара говорит, что понятия не имела, насколько люди заинтересуют их проектом, поэтому они невероятно благодарны за поддержку.

К слову, альтернативные варианты домов становятся все более популярными в мире. Так, соцсети поразил дом на колесах за 2,7 миллиона долларов, который выглядит как частный самолет.